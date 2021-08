Brave and Beautiful, anticipazioni 9-13 agosto: Suhan rapita dal suo stesso padre

Brave and Beautiful non va in vacanza e terrà compagnia ai telespettatori anche nella settimana che precede il Ferragosto. Le nuove trame sarnno ancora più avvincenti, soprattutto dopo che Tahsin sarà venuto a conoscenza della vera identità di Cesur. Il Korludag non esiterà ad utilizzare ogni mezzo per sbarazzarsi del suo nemico, arrivando persino a rapire Suhan per far ricadre la colpa su Cesur. Nel dettaglio, si riportano le anticipazioni su ciò che andrà in onda da lunedì 9 a venerdì 13 agosto.

La guerra tra Cesur e Tahsin sarà appena iniziata e Suhan suo malgrado, si ritroverà in mezzo a tutta questa brutta situazione. Il padre vorrà far annullare tutti i contratti stipulati con l’Alemdaroğlu ed escluderlo dalla società ma Korhan e Suhan non appggerranno tale scelta e vorranno escluderli entrambi sino a quando il processo non sarà concluso. Come prvedibile Tahsin andrà su tutte le furie e in seguito cercherà di convincere Cesur si essere estraneo alla morte del padre, sostenendo invece che Hasan si sia tolto la vita. Tesi a cui Cesur non crederà affatto.

Cesur e Suhan in pericolo: Tahsin fa manomettere l’auto di Cesur

Con il prosieguo delle puntate, i telespettatori vedranno che Tashin non esiterà ad ordinare a Salih di manomettere l’auto di Cesur. Korludag non saprà che proprio quel giorno, Cesur e Suhan viaggeranno sulla stessa vettura. L’auto finirà fuori strada ma, fortunatamente, i due occupanti ne usciranno illesi. L’Alemdaroğlu sarà convinto che ci sia Tahsin dietro a tutto e per convinecre Suhan la esorterà a telefonare al padre dicendole che si trova in macchina con Cesur. A questo punto, il padre getterà la maschera e ordinerà alla figlia di scendere immediatamente dalla vettura. Suhan avrà la conferma che i sospetti di Cesur siano fondati, mentre Tahsin avrà un malore.

Tashin fa rapire Suhan per incastrare Cesur

Il patriraca dei Korludag verrà tenuto in osservazione in ospedale dove riceverà la telefonata di Cesur. Tahsin non esiterà a minacciarlo di morte ma l’Alemdaroğlu sarà previdente e registrerà la conversazione. In seguito, Tahsin darà ordine di rapire Suhan. La giovane verrà tenuta prigioniera nel garage di Rifat e ciò al solo scopo di far ricadere la colpa del sequestro su Cesur. Rifat nel frattempo verrà fermato dalla polizia con una accusa banale mentre Cesur cercherà di capire dove sarà tenuta prigioniera Suhan, certo che dietro a tutto ci zia lo zampino di Tahsin, pronto a tutto pur di incastrarlo.

Per non perdere nulla di ciò che accadrà nelle prossime puntate, ricordiamo che l’appuntamento con Brave and Beautiful è dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45.