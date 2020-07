"Bodyguard", la nuova fiction di Rai 3: in Inghilterra ha conquistato il 40% di share

Nella programmazione televisiva estiva siamo soliti assistere a repliche e graditi ritorni mentre quest’anno Rai3 ci riserva un nuovo grande successo inglese intitolato “Bodiguard”, questa sarà una fiction thriller con protagonista Richard madden che in Italia è famosissimo per avere interpretato Cosimo de’ medici nella fiction Rai “i medici”.

La serie Bodyguard in Inghilterra ha tenuto incollato allo schermo bene il 40% di share, più di 10 milioni di telespettatori, ciò ha reso questa serie inglese la più vista degli ultimi 10 anni. Bodyguard è un thriller politico ideato e scritto da Jed Mercurio e diretto da Thomas Vincent e John Strickland. La prima stagione è composta da 6 episodi che andranno in onda su Rai3 a partire da lunedì 27 luglio per poi proseguire Martedì 28 e finire lunedì 3 agosto.

La trama

La trama di questa serie si svolge a Londra e ruota intorno alla vita del sergente di polizia David Bud (Richard madden) il sergente è un ex soldato dell’esercito britannico che ha lavorato per anni in prima linea tra l’Afghanistan e l’iraq ed ora è costretto a convivere con un disturbo da stress post traumatico a causa del suo passato in guerra.

David attualmente lavora come guardia del corpo del Segretario di Stato Giulia Montague, interpretata da Keeley Hawes, una donna determinata ed ambiziosa che ha delle idee politiche ed ideologiche opposte a quelle di Bud. Tra i due nasce un rapporto tumultuoso e ostile dove avranno molte divergenze ma anche un irrefrenabile passione che li travolge travolgendo completamente le loro vite.

A sconvolgere la loro situazione sarà ritrovamento della donna priva di vita, i sospetti ricadranno proprio su David il quale dovrà lottare contro tutto il mondo per dimostrare la sua innocenza e riuscire a trovare il vero assassino.

La serie è stata acclamata dalla critica che ha considerato la trama coinvolgente e ricca di colpi di scena che è in grado di accompagnare gli spettatori nella psicologia dei singoli protagonisti riuscendo a mettere d’accordo il pubblico e la critica, riscuotendo un successo senza eguali tant’è che è la più amata piattaforma di streaming “Netflix” ha deciso di proporre la serie ai suoi telespettatori in tutto il mondo ed inoltre l’interpretazione del protagonista è valsa all’attore l’ambito Golden Globe come miglior attore di una serie drammatica.