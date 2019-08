Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore: sospeso dal 12 al 16 agosto, ecco quando ritorna

Come accade ogni estate, anche quest’anno le nostre preferite andranno in vacanza. Dopo “Il Segreto” e “Beautiful” anche “Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore” sta per lasciarci, seppur temporaneamente. Infatti, dalla prossima settimana la soap turca sparirà anche essa per qualche giorno dal palinsesto di Canale 5.

I telespettatori si saranno accorti sicuramente che nella settimana che va dal 5 all’11 agosto, le vicende di Nazli e Ferit sono andate in onda con un appuntamento doppio, complice anche la mancanza di Beautiful e de Il Segreto, ma le cose stanno per cambiare. Ma scopriamo esattamente cosa succederà.

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sospeso nella settimana di Ferragosto

L’ultima puntata di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore sarà venerdì 9 agosto 2019, dopo è prevista una pausa di una settimana. Perciò, salvo imprevisti, le avventure di Ferit e Nazli non andranno in onda da lunedì 12 fino a venerdì 16 agosto 2019, quindi ci toccherà passare il Ferragosto senza i nostri beniamini. Niente paura però, perché la soap turca riprenderà a partire da lunedì 19 agosto. Invece, occorrerà pazientare fino a lunedì 26 agosto per assistere alle nuove puntate de Il Segreto e di Beautiful.

Da lunedì 19 agosto, Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ritornerà sui nostri teleschermi e andrà in onda sempre con due episodi al giorno, dalle 14.45 alle 16.30 circa. Tutto questo fino a venerdì 23 agosto. Poi la soap potrebbe subire un altro cambio di programmazione a causa del ritorno di Beautiful e de Il Segreto.

Purtroppo, Dolunay (questo è il titolo originario) non è una soap infinita e le sue vicende si esauriranno nel corso dell’estate. Quando arriveremo all’ultima puntata perciò non ci sarà la possibilità di poter assistere ad una seconda stagione della soap con protagonisti Nazli e Ferit. Anche se siamo sicuri che visto il successo che le produzioni turche stanno avendo nel nostro paese, molto probabilmente assisteremo all’arrivo di nuovi titoli per il futuro. Quasi sicuramente con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel che in Bitter Sweet interpretano rispettivamente Ferit Aslan e Nazli Piran.