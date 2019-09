Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, data ultima puntata e novità dalla Turchia

Mancano ancora poche puntate alla fine della prima stagione della popolare soap turca in onda su Canale 5 “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, dove passione, sentimento, odio, amore si sono avvicendati ed intrecciati agli immancabili intrighi e colpi di scena, tenendo alta la tensione ma regalando anche ai telespettatori dei momenti di autentico romanticismo.

L’imminente conclusione della prima stagione di “Dolunay” – questo è il titolo originario della serie tv – ha gettato nello sconforto molti fan e telespettatori, che ormai si sono affezionati ai protgonisti della soap, seguendone con interesse e passione le complicate vicende, che si concluderanno con un finale d’eccezione.

Bitter Sweet, data ultima puntata e novità

Dalla Turchia arrivano buone notizie circa il sequel della soap, che tornerà quindi il prossimo anno in Italia con una nuova stagione, che sarà mandata in onda sempre sulla rete ammiraglia Mediaset nel periodo estivo. Per i tanti che si fossero affezionati all’attore che impersona Ferit Aslan, cioè l’attore Can Yaman, ci sono buone notizie.

E’ in arrivo, infatti, “Erkenci Kus” che vedrà come protagonista Can Yaman, e sarà trasmessa sempre dalle reti Mediaset nel 2020. Anche se al momento si parla solo di indiscrezioni, non è difficile credere che, considerata la grande popolarità dell’attore in Italia, così come il successo di ascolti registrato da Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, il Biscione punterà sulla nuova soap opera turca per animare la prossima stagione televisiva estiva.

L’ultima puntata di Bitter Sweet è prevista per il 13 settembre 2019 e per il gran finale i rumors più accreditati parlano di un triplo episodio mandato in onda in prima serata su Canale 5. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà a Nazli e Ferit, così come agli altri protagonisti della serie, circolano già gli spoiler della nuova serie tv turca Erkenci Kus, dove Can Yaman interpreta Can Divit, un talentuoso fotografo, che si innamorerà di una giovane ragazza che lavora per l’azienda del padre.