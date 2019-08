Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni turche: Nazli smaschera Pelin Turan

Il matrimonio tra Nazli e Ferit è nuovamente in pericolo, stavolta a causa dell’arrivo in città della vecchia fiamma dell’architetto, Pelin Turan, che cercherà in tutti i modi di riconquistare l’Aslan, facendo così ingelosire la Piran, anche se quest’ultima dubita circa l’onestà della ragazza, che infatti è stata assoldata da Hakan Onder.

Il sequel della narrazione di Bitter Sweet si farà sempre più avvincente, grazie al tentativo di Pelin di mettere zizzania nella relazione tra Ferit e Nazli, ma non riuscirà nel suo intento. Per stare quanto più vicina a Ferit, Pelin farà in modo di farsi assumere nell’organico della Posula Holding, capitanata dall’architetto.

Nazli smaschera Pelin

Pelin cercherà di estorcere informazioni a Deniz circa il matrimonio di Ferit e Nazli, ma il musicista riuscirà a mantenere il segreto circa gli accordi tra i due coniugi, o finti tali. Pelin allora seguirà a menadito le indicazioni del piano ordito da Hakan, quindi farà domanda alla società di Ferit per ottenere un appalto.

Per riuscire nel suo intento, Onder farà in modo che gli altri imprenditori ritirino la prorpia domanda per ottenere l’appalto edilizio, quindi creare le condizioni affinché la Turan vinca e lavori al fianco dell’architetto, che non ha mai smesso di amare. Ma la ragazza non ha fatto i conti con l’intuito di Nazli, che ha percepito la sua disonestà.

La cuoca infatti deciderà di pedinare la Turan per provare che le sue sensazioni non si sbagliano e che davvero la ragazza celi delle cattive intenzioni. Grazie a questo stratagemma, Nazli riuscirà ad assisterà all’incontro tra il marito di Demet e la Turan, quindi scatterà delle foto che in seguito farà vedere al marito.

Ferit, già perplesso sull’autenticità delle intenzioni della sua ex, decide di affrontare la donna, che messa con le spalle al muro, si rassegnerà alla sconfitta, quindi anche al suo immediato allontanamento dalla società.