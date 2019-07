Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni turche: Nazli rischia di morire prima delle nozze

Le nuove puntate della soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” svelano che Ferit sarà disposto a tutto pur di ottenere l’affidamento di Bulut, perso a causa sua e di Asuman, quindi ora vuole escogita un piano che far ritornare tutto come prima; il giovane architetto, infatti, chiederà a Nazli di sposarlo, ma solo in maniera fittizia.

Nazli e Ferit continueranno ad essere i protagonisti delle prossime puntate di “Bitter Sweet – Ingrdienti d’amore”, in onda dal lunedì al venerdì alle 14,45 subito dopo Una Vita su Canale 5, Bulut vuole tornare a vivere con la cuoca e lo zio, un desiderio che fa prendere alla ragazza una decisione drastica.

Il sabotaggio di Demet prima delle nozze

Nazli, infatti, accetterà la proposta di matrimonio di Ferit, che a sua volta la rassicura dicendo che appena neutralizzato Hakan chiederà l’annullamento delle nozze. Per rendere le cose più credibili Nazli e Ferit inventeranno una bella favola d’amore, una storia insomma che renda il tutto più veritiero.

Dopo aver fatto la finta proposta di matrimonio, l’architetto convocherà i soci ed i giornalisti per promuovere il ristorante, quindi annunciare pubblicamente le nozze con Nazli. Inutile dire che la notizia non sarà ben accolta da Deniz, che morirà di gelosia. Il padre della chef, appresa la notizia dai giornali, chiama Nazli, ma anche lui sembra piuttosto adirato con la figlia.

Le cose non sembrano più andare per il verso giusto, a complicare le cose c’è anche Demet, che poco prima del matrimonio chiude Nazli in una cella frigorifera. La donna era andata al ristorante per parlare con la chef e augurarle di essere felice. Ma dietro a queste belle parole c’è un piano malefico.

Nazli è oppressa dai sensi di colpa, così dirà a Ferit di non volerlo sposare, quindi dopo un incontro Nazli spiegherà a Ferit che la sua famiglia non comprende l’improvviso matrimonio, quindi l’architetto sarà costretto a mettersi in contatto con il padre di Nazli per chiarire le sue intenzioni e rassicurare l’uomo.

Nel frattempo Demet segue Nazli in una pescheria, dove chiuderà Nazli in una cella frigorifera. La cuoca cercherà di mettersi in contatto con qualcuno, ma senza successo perché il suo telefono non prende. Riuscirà Nazli ad uscire incolume dall’ennersimo agguato? Deniz salverà Nazli dal congelamento e la porterà a casa sua, dove sarà poi raggiunto da Ferit. I due avranno uno scontro, ma alla fine si sposeranno.