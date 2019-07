Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni turche: Nazli furiosa con Ferit per Pelin

Nuovi avvincenti colpi di scena accadranno nelle prossime puntate della popolare soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, che da qualche mese ormai ha stregato il pubblico televisivo, che sempre più numeroso si è appassionato alle vicende non sempre facili dell’aspirante cuoca Nazli, dell’uomo dei suoi sogni, Ferit, e del piccolo Bulut, orfano di entrambi i genitori, morti a causa di un incidente stradale.

Il giovane e rampante architetto sta pensando a nuovi progetti per la Pusula Holding, ma Ciahn metterà prontamente al corrente Hakan. L’arrivo di Pelin in città porterà non poco scompiglio e creerà momenti di forte tensione tra Nazli e Ferit. L’ex fidanzata dell’architetto telefona a Nazli chiedendole di incontrarsi.

La gelosia di Nazli per Pelin

Pelin, infatti. vuole conoscere meglio la donna che ha rapito il cuore di Ferit. La cuoca apre villa Aslan a Pelin, quindi le farà incontrare Bulut. La donna però ha un piano per minare la felicità della coppia, infatti inserirà una foto in un libro, per poi far notare a Nazli che proprio quel volume era stato un regalo che fece a Ferit anni prima.

Inutile dire che Nazli prenderà in mano quel libro e troverà la foto di Ferit e Pelin insieme, quindi chiederà immediate spiegazioni all’architetto, che dichiara di non saperne nulla. Nel frattempo la sorella di Nazli, Asuman, viene avvicinata da un uomo in un locale, che le offrirà un lavoro. Cosa farà la ragazza?

Deniz, pazzo di gelosia, andrà su tutte le furie, quindi la giovane per abbonirlo strapperà il bigliettino da visita appena ricevuto, ma in realtà ha solo finto di farlo. Pelin ha bisogno di un lavoro, così si unirà al team di archietti di Engin e Ferit. Subito dopo la donna deciderà di andare al cimitero per pregare sulla tomba di Zeynep e Demir, così l’architetto la accompagnerà.

Pelin andrà al ristorante di Nazli e le dirà della novità lavorativa, ma anche del passato insieme a Ferit; un atteggiamento che indispone la chef che invita Pelin a parlare del presente e del futuro piuttosto che del passato. Nazli quindi dirà a Ferit, tramite numerosi bigliettini, che è stanca, quindi gli comunica di aver lasciato la villa.

Le puntate di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” sono trasmesse dal lunedì al venerdì alle 14,45 su Canale 5, per chi non potesse seguirle a quell’ora ha un’altra opportunità, cioè quella data da Mediasetplay dove sono visibili tutti i video delle puntate della soap opera.