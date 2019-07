Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni turche: Nazli e Ferit soci in affari

Gli spoiler turchi della soap opera “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” – in onda dal lunedì al venerdì alle 14,45 subito dopo “Una Vita” su Canale 5 – svelano che i due protagonisti principali della narrazione, Nazli e Ferit, saranno soci in affari, condividendo quindi la gestione di una nuova attività commerciale, un ristorante.

Nelle prossime puntate i telespettatori italiani assisteranno all’allontanamento tra Nazli e Ferit, poiché l’amore tra i due non riesce a decollare, quindi la ragazza prenderà la decisione di andar via, licenziandosi; Ferit, pur di tenerla stretta a sé farà valere le norme del contratto di lavoro firmato da Nazli, ma poi cederà e lascerà andar via la ragazza.

Nazli e Ferit soci in affari

Nuovi colpi di scena avverranno nelle prossime puntate di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, infatti Nazli libera dagli obblighi lavorativi con Ferit, aprirà un ristorante giapponese, ferendo così l’orgoglio di Ferit, ignaro del sogno nel cassetto di Nazli, quindi il progetto di aprire un ristorante.

Ferit però non si darà per vinto, infatti, nonostante Nazli farà di tutto per sottrarsi all’uomo, lui acquisterà le quote del proprietario del ristorante, diventando così il nuovo socio della ragazza. Per Ferit questo sarà l’unico modo per stare vicino alla sua amata, ma anche la certezza di aver fatto un buon investimento.

Nazli, infatti, è molto brava in cucina, dunque il ristorante non potrà che riscuotere un grande successo. Ma le cose non andranno per il verso giusto, perché a mettersi in mezzo tra Nazli e Ferit ci sarà la perfida Demet, che poco dopo sarà minacciata da suo marito Hakan; la zia di Bulut cercherà di buttare discredito su Nazli, dando in pasto alla stampa la notizia della nuova love story di Ferit.

“Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” è visibile anche in streaming su Mediaset Play, dove i telespettatori potranno rivedere le puntate intere, così come video e news riguardanti la soap opera turca.