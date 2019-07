Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni turche: il segreto di Deniz

“Bitter Sweet – ingredienti d’amore“, la soap opera turca che è conosciuta in patria con il nome di Dolunay, sta riscuotendo un enorme successo in Italia dove i telespettatori si sono appassionati ormai alla giovane Nazli, aspirante cuoca che studia all’università e segue anche dei corsi di giapponese perché il suo grande sogno è quello di aprire un suo ristorante.

La Piran vive in un appartamento con la sorella Asuman e con l’amica Fatos, le sue condizioni economiche non sono delle migliori, così come sappiamo trova lavoro presso Villa Aslan di proprietà dell’affascinante architetto Ferit, un ricco uomo d’affari che la assume come cuoca personale.

Deniz nasconde la verità a Nazli

Sarà proprio a Villa Aslan che Nazli conosce Bulut, il piccolo sfortunato orfano con cui legherà tantissimo, fino al punto di segnare profondamente la sua vita. Le anticipazioni turche della soap opera “Bitter Sweet – ingredienti d’amore” rivelano che ci saranno seri problemi a causa della scoperta del tradimento di Asuman.

Ferit pensa che anche Nazli sapesse del comportamento infame e vigliacco della sorella, ma che lo avesse comunque taciuto. Dietro alla scoperta c’è comunque lo zampino di Deniz, che geloso dell’amore tra Nazli e Ferit si impossesserà della chiavetta usb di Demet, contenente tutti i file in cui si dimostra che Asuman ha fatto le foto ai documenti di Ferit.

In un primo momento Deniz non accetta la proposta della perfida sia di Bulut di prendere la chiavetta, però cede alla tentazione di distruggere definitivamente Ferit per poter avere campo libero con Nazli. Il confronto tra l’architetto e il musicista avverrà quando Bulut sarà prelevato da casa di Hakan, dopo che si verrà a conoscenza che a causare la morte dei genitori del bambino è stato un piano ordito proprio dal cattivo della serie tv. Deniz però chiederà a Ferit di non dire nulla a Nazli, per continuare ad avere un ascendente sulla ragazza.

Le puntate di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” sono trasmesse in Italia dal lunedì al venerdì alle 14,45 circa sulla rete ammiraglia Mediaset, quindi visibili anche in streaming su Mediaset Play.