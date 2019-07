Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni turche: il piano di Demet per distruggere Nazli

Nuovi emozionanti colpi di scena accadranno nelle prossime puntate della serie tv turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, dove al centro della narrazione ci sarà ancora una volta la perfida Demet, interpretata dall’attrice Alara Bozbey, che creerà non pochi problemi alla cuoca Nazli, sempre più impegnata nella sua nuova attività.

L’aspirante cuoca ha finalmente sciolto il contratto di lavoro che la legava a Ferit Aslan, così ha accettato la proposta della sua amica Manami, che l’ha convinta ad aprire un ristorante insieme. La giovane cuoca, quindi, entrerà non solo in partnership con la sua insegnante di giapponese, ma anche con l’architetto ed ex datore di lavoro, Ferit.

Il piano diabolico di Demet per boicottare Nazli

L’uomo, infatti, non accetta di lasciar andare via del tutto la giovane cuoca, quindi per continuare a starle vicino, comprerà la metà delle quote del ristorante, diventando così proprietario del 50% del locale. Ferit scoprirà però che Asuman ha dato a Demet e Hakan dei documenti importanti, che hanno influito per l’affidamento di Bulut.

L’architetto ritiene Nazli colpevole di aver coperto la torbida e scorretta azione della sorella, dunque deciderà di chiudere il ristorante, solo grazie all’intervento di Engin, l’uomo ritornerà sui suoi passi. A mettersi tra i due ci sarà anche Demet che assumerà Burak per spiare i due all’interno del ristorante.

Il giovane sarà presto assunto da Nazli come cameriere, quindi riferire a Demet tutto quello che accade nel locale e tra i soci. Ma non è tutto, perché Demet vuole distruggere Nazli in tutti i modi, quindi tenterà di screditarla da un punto di vista professionale; a tal fine, Burak, dietro ordine di Demet, saboterà un pranzo giudicato da un celebre critico gastronomico.

Le difficoltà di Nazli si susseguono perché oltre ad aver perso la fiducia di Ferit, la ragazza ora deve fare i conti con la recensione negativa del critico gastronomico, che stroncherà quindi il ristorante sul nascere. L’uomo, infatti, rimane disgustato dai sapori alterati ad arte da Burak, quindi rimprovererà Nazli che, cadrà nella disperazione quando leggerà l’articolo del critico che invita tutti a non andare nel suo locale.

L’unica a gioire in questo momento è Demet, che finalmente è riuscita ad avere la sua rivincita su Nazli. Ma questo punto a suo favore non sembra bastarle, infatti la donna ha già in serbo nuovi piani per distrugggere Nazli e Ferit.