Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni turche: Ferit sorprende Nazli con un annuncio a sorpresa

La narrazione della soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” arriverà presto ad un punto di svolta davvero molto emozionante ed importante, infatti molto presto i protagonisti principali, Nazli e Ferit, si uniranno in matrimonio, che però si verrà a scoprire essere finto, poiché i due condividono un piano ben preciso.

L’Aslan non riesce ad accettare che i giudici del Tribunale di Istanbul hanno affidato il piccolo Bulut alla perfida coppia di Demet e Hakan, preferendoli a lui, perché sposati. L’unico modo per far ritornare il piccolo orfano a villa Aslan è che Ferit si sposi, e con chi può farlo se non con la Piran, unica a condividere come lui l’amore per il piccolo Bulut?

Ferit sorprende Nazli

La serie televisiva “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” sta registrando dei dati di ascolto davvero ragguardevoli, attestanti il grande interesse dimostrato dal pubblico, che ormai si appassionato alle vicende della chef e del fascinoso architetto. Dopo aver visto molto triste Bulut, Nazli supererà le sue perplessità circa il finto matrimonio con Ferit, accettando quindi la proposta dell’architetto.

Nel modo di fare la sua proposta di matrimonio a Nazli, Ferit sarà davvero sincero, per poi ricredersi nel momento in cui ha scoperto il tradimento di Asuman ed il comportamento di Nazli in quella circostanza. L’Aslan deciderà quindi di giocare un colpo basso all’aspirante cuoca, annunciando il loro matrimonio durante una conferenza stampa.

Il matrimonio sarà celebrato dopo due giorni dall’annuncio, un tempo brevissimo in cui Hakan cercherà in tutti i modi di capire se la moglie Demet è ancora innamorata del suo ex fidanzato, mentre il giovane musicista Deniz deciderà di parlare con Nazli per metterla al corrente della sua decisione, cioè quella di rispettare i suoi sentimenti, quindi di non proseguire più nel corteggiamento.

I problemi per Ferit e Nazli non si fermeranno certo qui, perché prima delle nozze saranno tanti i colpi di scena che ostacoleranno il progetto della coppia: dalla decisa opposizione dei genitori di Nazli al pericoloso sabotaggio messo in atto dalla perfida Demet, che sarà aiutata da una spia all’interno del ristorante.