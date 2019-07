Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni turche: Ferit scopre la verità sull’incidente di Demir e Zeynep

Nelle prossime puntate di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, la soap opera turca in onda nei pomeriggi di Canale 5 alle 14:45, Ferit scoprirà qualcosa di sconvolgente sull’incidente mortale che ha coinvolto sua sorella Zeynep e suo cognato Demir. Il giovane manager scoprirà che l’autore dell’incidente è Hakan e finirà per mettergli le mani addosso, proprio nel momento, in cui, l’uomo sta per colpire Demet, colpevole di aver abortito il suo bambino.

Cominciamo dall’inizio, nelle anticipazioni turche, Hakan verrà a conoscenza del fatto che Demet aspetta un bambino, tramite una lettera contenente l’ecografia di quest’ultima, invitagli da Asuman. La ragazza ha deciso di vendicarsi della donna e di tutto quello che le ha obbligato a fare. Così, quando Hakan scopre che sua moglie era incinta e che gli ha nascosto sia la gravidanza che l’interruzione della stessa, va su tutte le furie e si scaglia con violenza contro Demet, picchiandola proprio davanti agli occhi di Bulut, che ne rimane particolamente sconvolto da quello che sta vedendo.

Il bambino, allora, corre in camera sua e in preda alla paura chiama al telefono Nazli e le chiede di andarlo a prendere, mentre Ferit e Deniz si trovano entrambi nel garage della Pusula, dove il cantante chiede all’amico di lasciar stare Nazli per sempre. Intanto, nel garage, il meccanico che ha esaminato l’auto su cui viaggivano Zeynep e Demir, scopre che i freni sono stati manomessi e questa potrebbe essere, sicuramente, il motivo dell’incidente. Entrambi i ragazzi pensano che l’autore di tutto questo è Hakan e decidono di andare alla Villa.

Una volta arrivati alla Villa di Hakan e Demet, i due scoprono quello che l’uomo ha fatto alla moglie e Ferit finisce per arrivare alle mani con l’Onder, cercando in tutti i modi di farlo confessare. Visto quello che è accaduto, Ferit, Nazli e Deniz decidono di portare via il piccolo Bulut, ancora sotto shock per quello che ha visto.

Una volta arrivato a casa dello zio Ferit, il bambino si addormenta, mentre il giovane manager, guardano il nipote addormentato, decide che farà di tutto pur di trovare delle prove per incriminare Hakan e dare giustizia alla morte di sua sorella e suo cognato. Così decide di assumere un investigatore privato.