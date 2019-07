Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni turche: Ferit e Hakan ai ferri corti

Le anticipazioni turche della serie tv di Canale 5 “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” svelano che tra il giovane imprenditore Ferit Aslan e il marito di Demet ci saranno dei momenti di grande tensione, dovuti all’incredibile scoperta che l’architetto farà sul perfido imprenditore, che ha contribuito a manomettere l’autovettura in cui viaggiavano i genitori del piccolo Bulut.

Il giovane Aslan ha fatto fare delle ricerche per giungere alla verità riguardante l’incidente in cui sua sorella e suo marito persero la vita. Dietro a questa vicenda non c’è solo una tragica fatalità, ma molto altro, ed è per questo che Ferit farà di tutto per venire a capo di questa storia. Certo che ci sia lo zanmpino di Hakan, Ferit si troverà ad affrontare l’uomo in un faccia a faccia senza precedenti.

Ferit contro Hakan

Ferit cerca un confronto con il marito di Demet, così prenderà la decisione di andare a casa dell’uomo, che a sua volta è reduce da una lite furibonda con Demet. I dubbi di Ferit su Hakan sono diventati certezza, grazie alle preziose informazioni ottenute dall’investigatore privato che l’architetto ha assoldato per scoprire il mandante dell’omicidio della sorella e del cognato.

Non ci sono più dubbi sul fatto che la macchina in cui viaggiava Bulut con i suoi genitori è stata manomessa. L’investigatore riuscirà ad entrare in contatto con uno dei vecchi autisti dei genitori del piccolo, Celali Yalmaz, che sarebbe stato visto litigare con Demir, quindi essere licenziato. Mentre l’Aslan è sempre più vicino alla verità, il marito di Demet farà uccidere i suoi scagnozzi.

Mentre Aslan arriva a casa di Hakan, l’uomo aggredisce la moglie dopo aver saputo del suo aborto. In difesa di Demet, l’architetto si scaglierà contro Hakan prendendolo a pugni e tentando anche di estorgliegli una confessione. Dopo aver capito che Ferit è sulle sue tracce, Hakan decide di eliminare ogni testimone in grado di incastrarlo, quindi farà usccidere alcuni dei suoi collaboratori, ma non è tutto perché farà in modo di impossessarsi della Pusula Holding e la ricchezza.