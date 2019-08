Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni turche: Deniz si schianta contro un camion

Nel corso delle prossime puntate della soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, che da lunedì 5 agosto cambia orario di messa in onda, raddoppiando l’appuntamento quotidiano dalle 14,40 alle 16,40 circa, i telespettatori staranno con il fiato sospeso a causa del brutto incidente che coinvolgerà Deniz.

Il giovane musicista è molto addolorato per la scelta di Nazli di sposare Ferit, quindi commetterà un’imprudenza alla guida della sua motocicletta che gli costerà molto cara; l’uomo nutriva già dei sospetti circa il fatto che il matrimonio della Piran e di Aslan fosse stato fatto con il preciso scopo di ottenere l’affidamento di Bulut.

Deniz si schianta contro un camion

Gli spoiler iberici rivelano che il giovane musicista sarà profondamente spiazzato dalla bella Piran, che gli dirà di essersi sposata con Ferit per amore. Le pratiche dell’affido di Bulut hanno sicuramente accellerato il tutto, ma di fondo Nazli ama il suo bel Ferit. Come la prenderà Deniz? Come molti telespettatori potranno intuire, le cose non si metteranno bene per il ragazzo.

Deniz, dopo la conversazione con Nazli, salirà sulla sua moto visibilmente turbato, e preso da un profondo sconforto inizierà a guidare ad alta velocità. Durante il tragitto in moto, Deniz si scontrerà contro un camion, che travolgerà il musicista e la sua moto, accasciandosi per terra senza sensi.

La prima a sapere dell’incidente sarà Asuman, che correrà in ospedale. Per fortuna Deniz se la caverà, avendo riportato solo delle fratture al braccio, quindi la sorella di Nazli si metterà a sua completa disposizione per aiutarlo fino alla completa guarigione. Nel frattempo Asuman scoprirà del matrimonio tra Ferit e la sorella per ottenere l’affido di Bulut. Asuman utilizzerà tutto ciò per tenere in pugno Nazli, minacciando continuamente la sorella di raccontare la verità a Deniz. La Piran stavolta racconterà la situazione a Ferit.