Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: anticipazioni settimanali dal 10 al 14 giugno

Il pomeriggio di Canale 5 sta per arricchirirsi di una nuova soap opera, “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, che arriva direttamente dalla Turchia e prenderà il posto lasciato libero dal daytime di Maria De Filippi, “Uomini e Donne” alle 14:45, dopo un’inedita puntata della telenovela spagnola “Una Vita”. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa nuova soap opera turca e cosa succederà loro nella settimana dal 10 al 14 giugno.

La protagonista è una giovane ragazza di nome, Nazli, che ha un sogno nel cassetto, ovvero aprire un ristorante giapponese. Ma la situazione economica della ragazza non le permette di realizzare il suo sogno e nemmeno di affrontare le spese di vita quotidiane, così decide di cercarsi un lavoro. Trova un impiego presso un giovane manager molto facoltoso e amante dell’ordine. Nazli inizi a lavorare come cuoca per il manager e poi diventa la sua collaboratrice domestica personale. In quella casa, conoscerà Bulut, un banbino vispo e allegro nipote del suo datore di lavoro.

I protagonisti della soap opera si incontrano per la prima volta e chiariscono subito le rispettive posizioni all’interno dell’abitazione. Una sera, Bulut, il nipote di Ferit rimane a casa dello zio e chiede a Nazli di rimanere con loro, a cucinare e passare un po’ di tempo tutti assieme. Le sorelle di Nazli, però, si accorgono subito che tra la ragazza e il suo daotre di lavoro sta nascendo quaclosa, fino a quando Asuman non trova qualcosa nella camera di Ferit.

Ad Istabul è stato organizzato un eveto per celebrare le floride relazioni tra Giappone e Turchia. Nazli, che desidera aprire un ristorante giapponese, viene sollecitata dalla sua insegnante a partecipare all’evento per far pratica con la lingua giapponese. La ragazza, però, non sa che a tale evento parteciperà anche Ferit, come partner in affari del signor Nakatami, l’organizzatore della serata.

Deniz telefona a Ferit che presto uscirà con una ragazza, di cui si è innamorato, mentre Nazli riferisce alle sorelle di trovarsi male con il suo datore di lavoro, per il pessimo carattere di quest’ultimo. Nazli e Deniz escono insieme e si recano in una casa di cura per gli animali, dove il ragazzo rimane particolarmente impressionato dalla sensibilità e dal comportamento della ragazza, tanto da chiederle di passare anche la serata insieme.

Nazli viene invitata a cena dalla madre di Bulut, dove saranno presenti anche Ferit e Demir. Finita la cena i quattro si recana a casa di Deniz, e lì la ragazza scopre che il nuovo amico è lo zio del piccolo Bulut. Il giorno successivo è un giorno molto importante per Ferit, visto che la holfding della sua famiglia sta cercando di vincere una gara d’appalto contro la holding di Hakan. La holding di Ferit riesce a vincere la gara a Hakan se ne va via ancora una volta sconfitto.

Nazli, Fatos e Asuman si recano al locale dove si esibisce Alya. Poco dopo, l’arrivo delle ragazze, arrivano anche Ferit ed Engin e si crea un certo imbarazzo tra i presenti, visto che Fatos è infatuata di uno dei due ragazzi e così decide di lasciare il locale. Anche Ferit lascia il locale, poco dopo, perchè riceve una telefonata che lo sconvolge. Ferit poi chiama al telefono Deniz, e gli rivela di raggiungerlo in ospedale, perchè a causa di un incidente hanno perso la vita sia Zeynep che Demir, mentre il piccolo Bulut è rimasto ferito.