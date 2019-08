Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni puntata del 9 agosto: Ferit è arrestato

Le trame dell’ultima puntata settimanale della soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” svelano che Hakan sarà assetato di vendetta e cercherà in tutti i modi di ostacolare i piani dei coniugi Aslan per riottenere la custodia del piccolo Bulut, quindi riappropriarsi anche delle quote azionarie della società ereditate dal bambino in seguito alla morte dei genitori.

Le puntate italiane di Dolunay – questo è il titolo originario della soap opera – vedranno una battuta d’arresto da lunedì 12 agosto a venerdì 16 agosto in corrispondenza quindi del Ferragosto, per poi riprendere con la solita programmazione da lunedì 19 agosto con nuovi emozionanti colpi di scena.

Ferit sarà arrestato per colpa di Hakan

Nelle scorse puntate di Bitter Sweet, i telespettatori hanno assistito al momento cruciale della narrazione, cioè quello del matrimonio di Nazli e Ferit, evento che suscita la furia di Hakan, che vede sempre più concretizzarsi il fallimento del suo piano, cioè quello di impossessarsi del tutto della Pusula Holding.

Le anticipazioni della trama del doppio appuntamento di venerdì 9 agosto 2019, in onda alle 14,45 circa subito dopo Una Vita, svelano che Hakan tirerà un colpo basso all’architetto, ordinando ai suoi scagnozzi di mettere della droga nei camion aziendali; in seguito al ritrovamento delle sostanze illecite, l’Aslan sarà quindi posto in stato di fermo.

Dopo l’arresto di Ferit, l’affidamento di Bulut diventa sempre più difficile, anche se tutti ritengono che dietro a questo strano ritrovamento, ci sia in realtà il marito di Demet. Il tentativo di sabotaggio di Hakan si trasformerà presto in un boomerang per l’imprenditore che, dopo la denuncia dell’architetto, si ritroverà seguito dalla polizia.

Mentre Engin e Fatos decidono di convolare a nozze, Asuman scopre che la spia di Demet è Buruk, quindi organizza un piano insieme a sua sorella e all’Aslan per smaschierarlo. Ci riuscirà?