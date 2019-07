Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni puntata del 3 luglio: la fuga di Bulut

Le anticipazioni della popolare soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore” sono pronte a stupirci con un nuovo avvincente episodio -che andrà in onda mercoledì 3 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5, subito dopo “Una Vita” – che racconterà il sequel delle vicende dei protagonisti principali, Nazli e Ferit.

Nelle puntate precedenti Ferit comunica a Nazli di aver chiamato un esperto chef giapponese per farle fare un periodo di apprendistato; un gesto inaspettato per ringraziare la ragazza del suo aiuto nel momento del bisogno. Nel frattempo alla Pusula Holding si scopre la verità su Hakan, che pare essere invischiato in un traffico di giochi d’azzardo e droga.

Bulut fugge via

Nella puntata di mercoledì 3 luglio 2019 il piccolo Bulut sarà definitivamente affidato alla perfida coppia degli Onder. Nazli scopre quanto fatto dalla sorella e, una volta a casa, se la prende con lei, decidendo quindi di rivelare tutto a Ferit. Arrivata a casa dell’uomo, però Nazli si rende conto che Ferit è giù di morale e preferisce quindi rinviare la conversazione a quando si sentirà meglio.

Ferit ha bisogno di conforto, tanto che poi cede ai suoi sentimenti ed emozioni e bacia la giovane cuoca. La mattina successiva Nazli si risveglia senza vestiti a casa di Ferit, particolare questo che la induce a convincersi che sia successo qualcosa di molto importante tra i due, adesso non ci sono dubbi su quanto sia successo.

Nelle more di capire cosa fosse avvenuto la sera prima, a casa di Ferit arriva anche Deniz. Nel frattempo il piccolo Bulut è sempre più triste e non vuole rimanere a casa degli zii Onder e così decide di fuggire. Hakan si accorge della sua scomparsa, quindi chiama la polizia incolpando subito Ferit. Il piccolo ha scelto di andare a casa dei genitori di Nazli, dove viene subito accolto e ritrovato dalla giovane cuoca mentre dorme sul divano.