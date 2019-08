Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni puntata del 22 agosto: Demet scopre una verità sconcertante

Le anticipazioni dell’appuntamento di giovedì 22 agosto della soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” rivelano che Demet scoprirà una verità sconcertante e abilmente nascosta dal marito, Hakan Onder, con cui avrà una violenta discussione; nel frattempoi anche per la giovane cuoca le cose non si mettono per il meglio.

“Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, dopo aver visto una battuta di arresto durante la settimana di Ferragosto, è tornata alla consueta messa in onda estiva, con un doppio appuntamento dalle 14,50 circa sino alle 16,50 su Canale 5 subito dopo l’altra soap opera di successo “Una Vita”, entusiasmando così il pubblico televisivo che sembra ormai essersi appassionato alle vicende di Nazli e Ferit.

Demet scopre la verità su Hakan

Dopo aver scoperto del finto matrimonio tra Nazli e Ferit, Deniz è intenzionato a testimoniare contro la coppia nella causa avviata dall’architetto per riottenere l’affidamento del piccolo Bulut. Le cose, dunque, si complicno non poco per i neo coniugi che sembrano intenzionati a non mollare e a riportare a casa il bambino.

Nel corso dell’appuntamento di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” del 21 agosto 2019, gli spoiler svelano che la narrazione arriverà ad un punto cruciale, infatti, mentre Hakan e Bekir parlano dell’assassinio di Demir, qualcuno ascolta furtivamente i loro discorsi: Demet. La moglie di Onder, dunque, verrà a conoscenza di una verità sconvolgente.

Insospettita dalle parole del marito, Demet porterà avanti delle indagini personali, che porteranno all’amara scoperta che c’è proprio il marito dietro la morte dei genitori di Bulut. I due coniugi avranno quindi un duro confronto, dopo il quale Demet dedicerà di lasciare Hakan. L’uomo però sembra non avere intenzione di lasciar andare via la moglie con tanta facilità.

Hakan sequestra Demet dentro casa, impedendole così non solo di uscire ma di aver contatti con l’esterno. Nel frattempo la Piran non sa come affrontare le spese del mutuo così come quelle del ristorante. Fatos, preoccupata per un furto vicino al suo appartamento, chiama Tarik, ma a presentarsi inaspettatamente a casa sua sarà anche Engin.