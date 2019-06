Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni puntata del 21 giugno: la sensazionale proposta di Demet

Le anticipazioni della puntata di venerdì 21 giugno 2019 della popolare soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, in onda alle ore 14:45 su Canale 5, svelano che nuovi emozionanti colpi di scena accadranno tra i protagonisti, come la proposta che Demet farà a Nazli, ma anche la reazione di Ferit.

Nel nuovo episodio della serie televisiva turca, che vede come protagonista Ozge Gurel già nota per la soap opera di grande successo in Italia “Cherry Season“, si vedrà che Demet dopo aver ottenuto l’affidamento del nipote Bulut farà un gesto inaspettato verso la aspirante cuoca, che spiazzerà completamente Nazli.

La proposta di Demet

La moglie di Hakan infatti chiederà a Nazli di lavorare per lei così facendo la giovane aspitrante cuoca potrà rimanere al fianco del bambino. Le intenzioni dei coniugi Onder sono in realtà molto diverse da quelle che appaiono infatti i due vorranno convincere Nazli a smettere di prestare servizio per Ferit.

Negli scorsi episodi i telespettatori italiani hanno assistito consistito all’avvicinamento di Demet al piccolo Bulut, una cosa che ha fatto arrabbiare non poco Ferit poiché ha visto la donna entrare nella sua proprietà con il consenso di Nazli. Asuman dopo aver ascoltato furtivamente una conversazione tra Ferit ed Engine per l’affido del bambino ha fotografato degli importanti documenti riguardanti la custodia, atti determinanti che hanno poi fatto decidere il giudice circa l’affido ai coniugi Onder.

Nel decimo episodio della Popolare serie televisiva turca “Bitter Sweet – ingredienti d’amore” si segnala che Ferit non si darà per vinto dichiarandosi disposto a lottare con tutte le sue forze per la custodia del nipote; per riuscire in tutto ciò l’uomo dovrà scoprire come hanno fatto i coniugi Onder ad impossessarsi dei documenti all’interno della sua abitazione.

Bulut nel frattempo sarà costretto a trasferirsi a casa degli degli zii, dove non sembra trovarsi bene, per questo Nazli è molto preoccupata e andrà a trovarlo molto spesso. Demet farà quindi una proposta sensazionale alla giovane aspirante cuoca, cioè quella di lasciare il lavoro a casa di Ferit per trasferirsi nella loro abitazione per seguire Bulat. Cosa deciderà Nazli?