Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni puntata del 20 agosto: Asuman va via, Demet chiede aiuto a Deniz

Per la gioia dei telespettatori e fan della soap opera “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” la serie turca conosciuta in patria con il titolo di “Dolunay è tornata in onda con la consueta programmazione su Canale 5, subito dopo “Una Vita”, con nuovi avvincenti ed emozionanti colpi di scena, tra i tanti l’incidente di Deniz e la verità sul matrimonio tra Ferit e Nazli.

Le bugie hanno le gambe corte e questo lo sanno bene i coniugi Aslan, che per far del bene al piccolo Bulut, rimasto orfano di entrambi i genitori, hanno contratto un matrimonio, che seppur vero da un punto di vista burocratico, è in realtà frutto di un preciso accordo tra le parti, che desiderano solo riottenere l’affidamento di Bulut.

Asuman si trasferisce a casa di Deniz

Anche nella terza settimana di agosto, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore regalerà ai telespettatori italiani un doppio appuntamento. Nel corso della puntata di martedì 20 agosto, durante la quale saranno trasmessi gli episodi italiani 53 e 54, il giovane musicista avrà un brutto incidente con la motocicletta.

Le due sorelle Piran avranno dei momenti di aspro confronto, tanto che Asuman deciderà di andar via da casa per traferirsi da Deniz, che ha bisogno più che mai di un aiuto e di qualcuno che si prenda cura di lui. Nel frattempo la perfida Demet chiede al musicista di partecipare al processo e di testimoniare contro l’Aslan.

Stavolta le cose si mettono male per i coniugi Aslan, che vedono concretizzarsi giorno dopo giorno il timore che Asuman possa dire la verità sul loro matrimonio farlocco. Nel secondo episodio di martedì 20 agosto, Hakan metterà alla prova Tahir, mentre anche Fatos e Engin scoprono entrambi la verità sul matrimonio degli Aslan.

Per chi volesse rivedere le puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore potrà collegarsi al sito di Mediaset Play, dove, nella pagina dedicata alla soap opera turca, sono presenti tutte le puntate, oltre a notizie e curiosità sulla serie tv turca che ha catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo italiano.