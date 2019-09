Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni puntata del 13 settembre: gran finale a sorpresa per Ferit e Nazli

Eccoci arrivati all’ultimo appuntamento con la prima stagione della popolare soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, che andrà in onda venerdì 13 settembre dalle 14,45 circa alle 16,36 su Canale 5, con un doppio appuntamento dove si vedrà il concitato confronto tra Ferit Aslan e Hakan Onder, e non solo.

Il perfido marito di Demet si è infatti recato a casa di Nazli con il preciso intento di ucciderla, ma sarà Ferit a fermare in tempo l’uomo ed incominciare con lui un confronto molto acceso, adrenalinico, che assicurerà molte emozioni e colpi di scena. Grazie al tempestivo intervento della polizia, l’architetto riuscirà a salvarsi e Onder sarà assicurato alla giustizia.

Nazli e Ferit aspettano un bambino

Conclusa quindi la battaglia contro i coniugi Onder, Ferit e Nazli possono ora concentrarsi sulla loro felicità, gettandosi alle spalle tutti i problemi affrontati negli ultimi mesi. Le anticipazioni del secondo ed ultimo episodio della serie “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” rivelano che la notte di Capodanno, Ferit e Nazli festeggiano insieme a tutti i loro amici.

La giovane cuoca, però, ha una grande notizia da dare al marito; una notizia che va comunicata non davanti a tutti, ma nell’intimità della coppia, quindi la chef si apparterà con Ferit e gli dirà di aspettare un bambino. Una notizia straordinaria che proietta la coppia nel futuro, insieme naturalmente al piccolo Bulut, il bambino tanto amato da entrambi e per cui hanno lottato come guerrieri senza mai arrendersi.

Cosa succederà invece agli altri protagonisti della storia? Mentre Manami ormai si è molto avvicinata ad Engin, la bella Fatos ha dichiarato tutto il suo amore a Tarik. Anche tra la sorella di Nazli, Asuman, e Deniz le cose andranno per il meglio, facendo dimenticare alla ragazza il tentato suicidio e la tentata violenza subita.

La prima stagione di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” finisce quindi con un happy ending, anche se i telespettatori aspettano con ansia di conoscere il sequel della narrazione che, siamo sicuri, non tarderà ad arrivare.