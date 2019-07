Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni puntata 8 luglio: lite furiosa tra Nazli e Asuman

La ventunesima puntata della soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” – conosciuta in Turchia con il titolo “Dolunay”- assicurerà ai telespettatori nuovi emozionanti colpi di scena, che riguarderanno ancora una volta la triste vicenda riguardante la vicenda giudiziaria per l’affidamento del piccolo Bulut.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 8 luglio 2019 svelano che Nazli avrà un duro confronto con la sorella Asuman, poiché quest’ultima con il suo comportamento irresponsabile ha contribuito non poco all’esito negativo della sentenza tanto attesa riguardante Bulut; la giovane cuoca non vuole tenere per se questo segreto e vuole raccontare tutto al suo datore di lavoro. Ci riuscirà?

Nazli furiosa con Asuman

I telespettatori italiani potranno quindi vedere come proseguirà la narrazione di “Bitter sweet – ingredienti d’amore” guardando il nuovo appuntamento dell’8 luglio alle 14,45 sulla rete ammiraglia Mediaset, subito dopo l’altra popolare soap opera “Una Vita”; gli spoiler turchi rivelano inoltre che l’aspirante cuoca sarà protagonista di una serata davvero inaspettata.

La sorella di Nazli si caccerà nuovamente nei guai, ma non dopo aver inviato le foto che avrebbero così avvantaggiato la zia di Bulut, che ha gettato discredito su Ferit pur di avere l’affidamento di Bulut. Nazli avrà un’accesa discussione con Asuman, durante la quale la ragazza chiederà a Nazli di non rivelare tutto a Ferit, per paura di perdere il suo stage.

Mentre Nazli incolpa la sorella per la sentenza riguardante l’affidamento di Bulut, Asuman incolperà Nazli di aver procurato lei stessa questo infausto esito, avvicinandosi troppo a Ferit. Le due se ne diranno di tutti i colori, da qui la decisione di Nazli di far capire alla sorella che alla base di ogni azione devono esserci i sentimenti e non i soldi.

Nel frattempo Alya vorrebbe tornare con Deniz, ma il ragazzo non sembra avere che occhi per l’aspirante cuoca, ma per sapere se Nazli darà una chace a Deniz non ci resta che guardare le prossime puntate di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”.