Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni puntata 7 agosto: l’annuncio a sorpresa di Nazli e Ferit

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la soap opera turca di grande successo in onda su Canale 5, raddoppia il suo appuntamento giornaliero, grazie alla pausa estiva delle altre due serie tv Beautiful e Il Segreto – che rivedremo a fine agosto -, dalle 14, 45 circa fino alle 16,49 circa, subito dopo la telenovelas spagnola Una Vita.

Sono tanti gli eventi inaspettati ed i colpi di scena che accadranno nell’appuntamento di mercoledì 7 agosto di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, infatti dopo che il giudice ha emesso la sentenza definitiva riguardo l’affidamento di Bulut, affidandolo a Demet e Hakan, il giovane architetto farà di tutto per riavere con sé il nipote, sempre più triste e sconsolato per la situazione.

Nazli e Ferit annunciano le nozze

Nazli rappresenterà una pedina importantissima per la realizzazione del piano dell’Aslan per riavere Bulut, ancora più determinato dopo la proposta di Hakan di riavere il piccolo in cambio delle sue azioni della società. La Piran non riesce più a sopportare la tristezza del piccolo Bulut, così accetta, seppur a malincuore, la proposta di matrimonio di Ferit.

Per far sembrare tutto più veritiero, quindi convincere tutti del loro amore, Ferit e Nazli faranno un annuncio a sorpresa, cioè quello del loro fidanzamento. Tutti gli amici ed i parenti crederanno alle loro parole – la coppia infatti è fatta per stare insieme – e al loro amore, anche se in realtà è solo una ben organizzata messinscena.

I genitori della cuoca non vedono di buon occhio la situazione, dunque Nazli dovrà incassare la loro disapprovazione. Ferit e Nazli rimarranno al loro posto di lavoro fino a tardi anche il giorno delle nozze, ma qualcosa di impensabile accadrà alla Piran, che subirà il sabotaggio di Demet. La perfida moglie di Hakan non accetta il fatto che Nazli possa sposare il suo ex fidanzato, quindi con la complicità di Buruk la farà rinchiudere in una cella frigorifera. Nazli rischerà di morire, ma ad andare in suo aiuto sarà Deniz.