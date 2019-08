Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni puntata 5 agosto: Ferit e Nazli scoprono nuovi indizi sull’incidente

Da lunedì 5 agosto 2019 doppio appuntamento con la soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, che andrà in onda, in occasione della temporanea sospensione de “Il Segreto” e “Beautiful”, dalle 14,45 alle 16,40 circa, per la gioia dei telespettatori che si sono ormai appassionati alle vicende di Ferit e Nazli.

Negli episodi 41 e 42 assistereme ancora una volta alla mancanza di fiducia del perfido Onder nei confronti della moglie, che gli ha nascosto di aver abortito; l’uomo, per mettere alla prova Demet, le svelerà dell’omicidio di Salih, che era solo una messinscena. I due coniugi sono sempre più distanti.

Nazli e Ferit non credono a Celal

Nell’attesa di conoscere gli esiti delle indgini della polizia, Ferit rimane nella convinione che a causare l’incidente di Demir e Zeynep sia stato Hakan, che a sua volta tenterà in ogni modo di discolparsi; nel frattempo la perfida Demet, scampata all’aggressione del marito furioso per aver scoperto dell’aborto, sequestrerà Asuman.

Nella puntata di lunedì 5 agosto vedremo inoltre che Asuman è davvero molto dispiaciuta per il danno commesso, quindi anche in seguito alle minacce di Demet, si presenterà a casa di Deniz chiedendogli scusa per le sue malefatte. Nel frattempo Onder intimerà con la forza a Celal, il vecchio autista di Demir, di assumersi la colpa dell’incidente.

Dopo aver incontrato l’uomo, Nazli e Ferit sono sempre più convinti che Celal non è colpevole di niente; Engin farà una importante scoperta, cioè quella che il giorno dell’incidente dei genitori di Bulut, un poliziotto ha visto un uomo mettere qualcosa sotto l’auto di Demir. Per evitare problemi, Onder, venuto a conoscenza delle ultime novità sul caso, decide di mandare via il suo scagnozzo Resul.

Il perfido imprenditore metterà ancora una volta alla prova la moglie, che ormai nutre profondo disprezzo e disistima nei confronti di un marito violento e senza scrupoli, anche se non sarà facile per lei riuscirsi a liberare tanto facilmente di lui.