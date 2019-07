Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni puntata 30 luglio: la decisione di Nazli dopo lo scontro con Ferit

Nella puntata di martedì 30 luglio della serie tv “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” il giovane rampante architetto Ferit Aslan scoprirà la verità su Nazli e sul motivo per cui la donna vuole allontanarsi da lui; un retroscena sicuramente inaspettato che non farà affatto piacere al giovane imprenditore, che deciderà di vendicarsi.

Nel frattempo la sorella di Nazli, Asuman, cercherà di rimediare al danno fatto, quindi prenderà la decisione di andare a spiegare le cose all’Aslan, ma senza grandi risultati. Dopo aver visto le immagini contenute all’interno della chiavetta che gli ha dato Deniz, Ferit viene sopraffatto dalla rabbia.

Ferit riceve la chiavetta da Deniz

Le anticipazioni della puntata di martedì 30 luglio della popolare soap turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” – in onda alle 14,45 circa su Canale 5, svelano inoltre che Ferit avrà un duro faccia a faccia con Nazli, senza dare alla giovane cuoca la possibilità di replicare, quindi l’Aslan deciderà di chiudere il ristorante.

Asuman è piena di sensi di colpa per il male fatto alla sorella, che soffre come non mai non solo per la chiusura del locale, quindi la vaporizzazione del suo più grande sogno, ma anche perché si è distrutta la sintonia e l’amore con l’uomo della sua vita. Il tentativo di Asuman di parlare con Ferit, quindi di addossarsi tutte le colpe, non sortisce alcun effetto.

L’unica cosa che ora si prospetta per Nazli è lasciare Istanbul e far ritorno ad Antiochia; stare un po’ lontana dai problemi e da Ferit non potrà che aiutare Nazli a schiarirsi le idee. Ad andare via insieme all’aspirante cuoca sarà anche Asuman. Ma qualcosa di inaspettato accadrà poco prima della loro partenza, quindi le porterà a desistere e rimanere in città. Ancora una volta ad andare in aiuto dell’aspirante cuoca sarà una persona molto importante e speciale, che tiene molto a Nazli.