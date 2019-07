Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni puntata 12 luglio: Deniz scopre i sentimenti di Ferit per Nazli

La serie tv turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” appassiona sempre più i telespettatori italiani, registrando così dei dati di ascolto considerevoli; gli spoiler riguardanti la puntata di venerdì 12 luglio svelano che il rapporto tra Deniz e Alya giungerà al capolinea, mentre nascerà qualcosa tra Ferit e Nazli.

“Bitter Sweet” è trasmessa in Italia dal lunedì al venerdì alle 14,45 subito dopo la soap opera spagnola “Una Vita” su Canale 5, mentre per chi non potesse seguire la puntata a quell’ora, il Biscione ha dato un’altra possibilità cioè quella di rivedere le puntate in streaming su Mediaset Play, dove si troveranno anche delle curiosità sulla soap.

Deniz riceve una visita inaspettata

Nel corso delle ultime puntate abbiamo assistito al tentativo dell’architetto di chiarire con la cuoca quanto accaduto tra loro, ma la Piran cerca di essere evasiva. Il giovane Deniz sorprenderà tutti poiché si metterà a nudo con Nazli, creando così non pochi problemi e gelosie nell’Aslan, che andrà su tutte le furie.

Deniz sarà sempre più impegnato nei lavori del locale, quando riceverà una visita davvero inaspettata, cioè quella di Hakan, che parla con il ragazzo e lo sostiene dicendogli di non lasciar andar via il suo sogno solo a causa dell’Aslan, che a sua volta lo aveva messo in guardia dall’inseguire dei sogni, perché i desideri sono una cosa, mentre il mondo del business è altro.

Nel corso di una cena nella splendida dimora dell’architetto, Alya farà ingelosire non poco Deniz; la donna, infatti, decisa più che mai a tornare con Deniz, svelerà al ragazzo che l’Aslan non ha mai restituito la sciarpa alla Piran. Un fatto non da poco, che metterà in guardia Deniz circa i veri sentimenti ed intenzioni di Ferit nei confronti di Nazli. Nel frattempo Demet prenderà un appuntamento in una clinica per abortire e cambierà casa insieme ad Hakan.