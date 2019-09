Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni del 9 settembre: Asuman tenta il suicidio, Nazli ricattata da Hakan

Poche puntate ancora alla fine della prima stagione della fortunata serie tv “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” che ha stregato ed appassionato il pubblico televisivo italiano. Per l’ultima settimana di programmazione, cambia ancora una volta la messa in onda della soap con un doppio appuntamento da lunedì 9 a venerdì 13 settembre.

Nel corso della puntata di luned’ 9 settembre, Canale 5 manderà in onda, subito dopo Una Vita, gli episodi 71 e 72 di Bitter Sweet, durante i quali si vivranno dei momenti di alta tensione a causa del tentato suicidio di Asuman, ma anche di profonda delusione per Ferit, che riceverà una brutta notizia da parte della moglie.

Asuman tenta il suicidio, Nazli ricattata da Hakan

Dopo i meravigliosi momenti passati in campagna, Nazli e Ferit vivono un momento idilliaco, che porta pace e serenità ai due protagonisti della soap, ma anche a chi gli sta intorno. L’unica che sembra ancora nutrire non poche riserve nei confronti dell’unione del figlio con la chef è Leman, la mamma di Ferit.

Il perfido Hakan Onder tenterà in tutti i modi di impadronirsi della Posula Holding, quindi si farà aiutare dalla Turan, che però sarà smascherata da Nazli. Il marito di Demet minaccerà la cuoca di il video di Asuman alla polizia, per evitare questo Onder intima a Nazli di divorziare da Ferit. Ancora una volta la Piran sarà costretta a sacrificare i suoi sentimenti per il bene della sorella.

Nel frattempo Asuman vivrà dei momenti di forte e profonda disperazione, che la porteranno a fare un gesto estremo. La ragazza, infatti, sale su un palazzo in costruzione per togliersi la vita. Ad andare in suo aiuto sarà Deniz, che accorso sul posto appena in tempo, convincerà la sorella di Nazli a non fare sciocchezze.

Ferit vuole fare una vera proposta di matrimonio a Nazli, quindi organizzerà una cena molto romantica, ma il suo piano non andrà proprio per il meglio.