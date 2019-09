Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni del 5 settembre: Leman si trasferisce a casa di Ferit e Nazli

Finita la pausa estiva la soap opera turca di grande successo “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” torna in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14,49 alle 15,36, subito dopo le altre due serie tv Beautiful e Una Vita, su Canale 5, riprendendo quindi la consueta programmazione di un episodio al giorno.

Per chi non avesse la possibilità di mettersi davanti al piccolo schermo a quell’ora, Mediaset offre la possibilità di rivedere tutte le puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore in streaming in italiano, quindi gli appassionati e i fan della soap opera potranno rivedere le vicende dei loro beniamini sin dalla prima puntata; ad aggiungersi a ciò anche il servizio il servizio Restart per vedere dall’inizio una puntata già cominciata.

Leman si trasferisce a casa di Ferit e Nazli

Come abbiamo appreso dagli episodi precedenti Nazli si è allontanata da Istanbul per schiarirsi le idee, mentre Ferit è riuscito a rintracciarla e passare qualche giorno di relax con lei. I due decidono, quindi, di fare una passeggiata tra i campi per distendere la tensione accumulata nei giorni precedenti, anche in considerazione dei tentativi di Pelin Turan di intromettersi nella loro unione.

Nei precedenti episodi di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” Nazli e Ferit vanno nel vicino bosco per raccogliere castagne; il pomeriggio trascorre così piacevolmente che i due perdono il senso del trascorrere del tempo, e non solo, perché la neo coppia si rende conto troppo tardi di aver perso la via principale per ritornare a casa.

Mentre camminano alla ricerca del sentiero principale, ritrovano una casa disabitata, quindi decidono di passarvi la notte. I due vivranno un momento di pura passione, che li unirà molto e getterà nel dimenticatoio tutte le incomprensioni vissute e provate dalla coppia negli ultimi mesi. Nel frattempo, sia la Turan che il musicista faranno visita in due momenti diversi alla mamma di Ferit, insinuando dei dubbi sul matrimonio del figlio con la cuoca.

Le anticipazioni della puntata di giovedì 5 settembre 2019 di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore rivelano che Leman, insospettita dalle parole di Deniz e di Pelin, deciderà di controllare meglio il figlio e la nuora, quindi prenderà la decisione di trasferirsi a casa del figlio, così potrà controllare più da vicino se effettivamente le cose stanno come le è stato detto oppure sono l’ennesimo tentativo per gettare delle ombre sul figlio.

Nel frattempo, il perfido Hakan, che negli episodi precedenti è stato messo con le spalle al muro dalla moglie Demet, che lo ha minacciato di usare contro di lui una sua registrazione compromettente, pianificherà un complotto ai danni di Asuman, così da poter ricattare la ragazza, ma soprattutto la sorella Nazli, quindi vedere ancora una volta distrutto il suo matrimonio con Ferit.