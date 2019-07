Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni del 26 luglio: Nazli corona il suo sogno e apre il ristorante

La serie tv “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” continua a registrare un successo di ascolti dietro l’altro, catalizzando così l’attenzione del pubblico televisivo che si è ormai appassionato alle complicate vicende dell’aspirante cuoca, Nazli Piran, e dell’affascinante architetto Ferit Aslan, così come al piccolo Bulut, orfano di entrambi i genitori.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 26 luglio 2019 svelano che Demet metterà al corrente le forze dell’ordine circa gli affari illeciti del marito, dunque durante un blitz Hakan sarà colpito. Il rapporto tra Onder e Demet vive dei momenti di grande criticità, a cui si aggiungono anche i dubbi che ormai l’uomo nutre nei confronti della donna.

Nazli felice per l’apertura del ristorante

La soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” è conosciuta in Turchia con il titolo di Dolunay e trasmessa in Italia dal lunedì al venerdì alle 14,45 subito dopo Una Vita su Canale 5; in aggiunta, i telespettatori che non possono seguire la soap in quella fascia oraria, hanno la possibilità di rivedere le puntate intere in streaming su MediasetPlay.

Nel corso dell’appuntamento di venerdì 26 luglio il sequel della narrazione si concentrerà su Nazli, la giovane aspirante chef che è sempre più vicina alla realizzazione del suo sogno, cioè quello di aprire un ristorante insieme all’amica Manami. La Piran firmerà infatti i documenti necessari per l’apertura del locale, un importante momento di svolta sia per la sua vita che per quella della storytelling.

Per il giorno dell’apertura del ristorante tutto deve essere perfetto, così Nazli e Manami si getteranno anima e corpo nei preparativi e nell’organizzazione minuziosa e dettagliata del tanto atteso evento, durante il quale però non mancheranno gli inevitabili colpi di scena, a causa della perfidia inarrestabile di Demet, che è sempre più decisa e determinata a rovinare la felicità di Nazli così come quella del giovane architetto Ferit, suo ex fidanzato.