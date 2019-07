Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni del 24 luglio: nuovo socio per Nazli

La puntata di mercoledì 24 luglio 2019 della popolare serie tv turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” vedrà la realizzazione del sogno di Nazli, cioè quello dell’apertura del suo nuovo ristorante insieme all’amica Manami. Ma non tutto va per il verso giusto, infatti la giovane chef dovrà confrontarsi con nuovi problemi.

All’ultimo momento, infatti, il loro socio, Alì, fa marcia indietro e decide di non proseguire più con il finanziare l’idea di Nazli, dunque vende la sua quota, pari al 50%, ad un nuovo socio. Ma a complicare le cose è Alya, che farà una rivelazione molto importante a Deniz su Nazli; adesso il ragazzo non sa più che decisione prendere.

Arriva un nuovo misterioso socio al ristorante

L’aspirante cuoca e la sua giovane amica giapponese sono davvero entusiaste all’idea di aprire un nuovo ristorante, quindi preparano con meticolosità e perfezione l’inaugurazione del locale, una cosa necessaria se vogliono far colpo sui nuovi clienti. Ma qualcosa interromperrà questo clima di serenità e di fugace felicità.

Alì comunica, infatti, alle ragazze di volersi ritirare dal progetto, quindi di aver già provveduto alla ricerca di un nuovo socio, a cui ha già venduto le sue quote. L’uomo però, nonostante le insistenti richieste di Nazli e Manami, non rivelerà l’identià del nuovo acquirente, che quindi diventerà un socio fantasma.

Le anticipazioni della puntata del 24 luglio di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” – in onda alle 14,45 su Canale 5 – svelano inoltre che Deniz racconta ad Alya i suoi sentimenti per Nazli, dunque la ragazza perderà ogni speranza nel poter riconquistare il musicista. La giovane cantante però per vendicarsi dirà a Deniz la verità su Asuman ed il coinvolgimento di Nazli nella questione dell’affidamento di Bulut.

Deniz ora è ad un bivio, cioè non sa se parlare apertamente con Nazli riguardo i fatti appresi da Alya, oppure continuare a far finta di niente. Nel frattempo Demet sente di stare più bene al fianco del marito e decide che la sua vita deve cambiare.