Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni del 22 luglio 2019: Nazli e Ferit fanno pace

La serie tv turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” trasmessa dalla rete ammimraglia Mediaset continua ad appassionare il pubblico televisivo italiano, registrando dei dati di ascolto crescenti, che attestano quanto sia la narrazione che i personaggi abbiano convinto i telespettatori, che ormai se da un lato vogliono vedere presto un happy ending tra Nazli e Ferit, dall’altro gradirebbero un’uscita di scena per il cattivo Hakan e la moglie Demet.

Le anticipazioni del nuovo appuntamento con “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, in onda lunedì 22 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5 subito dopo l’altra telenovela di successo “Una Vita”, raccontano che l’aspirante cuoca sarà alle prese con le enormi difficoltà burocratiche e finanziarie che la sua scelta impone.

Il riavvicinamento tra Ferit e Nazli

La Piran, infatti, ha deciso di lasciare il lavoro a villa Aslan, sia perché i sensi di colpa dopo il “tradimento” della sorella Asuman ai danni del suo datore di lavoro la soffocano, ma anche per quel pericoloso avvicinamente ed attrazione che prova per Ferit; un sentimento crescente, irrazionale ed inspiegabile che l’aspirante cuoca non riesce più a gestire.

Dopo aver ricevuto la proposta di aprire un ristorante da parte di una sua amica, Nazli cerca di far realizzare quel sogno una realtà, quindi si attiva subito per ottenere dei finanziamenti per aprire la sua nuova attività. La cuoca è si forte delle sue capacità in cucina e di grande entusiasmo, ma carente in materia finanziaria e di accesso al credito, tanto da non sapere che se non ci sono delle garanzie nessuna banca potrà mai accordarle un prestito.

Mentre Nazli incassa e metabolizza la delusione per il rifiuto della sua richiesta di un mutuo, qualcuno vuole indagare sul perché l’aspirante cuoca vuole lasciare villa Aslan; Hakan infatti, scopre da Alya che la cuoca sta lasciando Ferit, quindi è intenzionato a capire il perché di questo inaspettato volta faccia.

Nel frattempo, l’architetto e la Piran si ritroveranno a passare del tempo insieme grazie ad un viaggio di lavoro, quindi i fan della coppia potranno assistere ad un riavvicinamento dei due protagonisti di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, che presto ci riserveranno tante belle sorprese.