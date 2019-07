Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni del 16 luglio 2019: Nazli spiazzata dalla proposta di Deniz

La serie tv turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” continua ad appassionare giorno dopo giorno il pubblico televisivo italiano, grazie alle storie dei suoi protagonisti, come quella del piccolo Bulut, ma anche della tormentata storia d’amore tra il giovane ed affascinante architetto Ferit Aslan e la giovane aspirante cuoca Nazli Piran.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda martedì 16 luglio 2019 rivelano che al centro della narrazione ci sarà ancora una volta la Piran, che riceverà un’allettante proposta di lavoro da parte di Deniz. Nazli è combattuta se affrancarsi o meno da Ferit e lanciarsi in una nuova avventura, oppure mantenere il suo posto di cuoca a villa Aslan.

Nazli sorpresa dalla proposta di Deniz

Nelle more di scoprire la decisione che prenderà la giovane protagonista di Dolunay, questo è il titolo originario della soap opera turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, i telespettatori italiani assisteranno a nuovi litigi tra Asuman e la zia di Bulut, Demet, sempre più determinate a mantenere nascoste le reciproche malefatte.

La proposta di lavoro di Deniz a Nazli arriva in un momento cruciale della narrazione, infatti il ragazzo non sa i retroscena avvenuti tra l’architetto e la Piran, ma per il giovane musicista l’unico desiderio è quello di avere Nazli sempre accanto a sé. La proposta di lavoro di Deniz spiazzerà Nazli, che ora dovrà decidere sul suo futuro.

Il ricordo della bella serata passata con Ferit è sempre presente in Nazli, anche se la ragazza cerca in tutti i modi di non pensarci, facendo finta di niente. Ma è una situazione insostenibile per lei, così alla fine deciderà di dimettersi da villa Aslan. Nel frattempo Asuman ricatterà Demet, infatti la ragazza scopre il segreto della zia di Bulut, costringendola al silenzio riguardo la storia delle foto.

Inutile dire che la perfida bionda non rimarrà con le mani in mano e passerà al contrattacco, così quando le due avranno occasione di incontrarsi se ne diranno di tutti i colori, fino al punto di minacciarsi a vicenda. La puntata di martedì 16 luglio 2019 di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore andrà in onda alle 14,45 circa su Canale 5, mentre per chi non potesse vederla a quell’orario, potrà rivedere la puntata intera collegandosi in streaming a Mediaset Play.