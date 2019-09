Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni del 12 settembre: Hakan tenta di uccidere Nazli

La popolare soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” nel corso della seconda settimana di settembre – da lunedì 9 a venerdì 13 settembre – ricomincia con il doppio appuntamento, durante i quali non mancheranno emozionanti colpi di scena ed eventi inaspettati destinati a cambiare il corso della narrazione.

Per la gioia dei telespettatori e fan della soap, Bitter Sweet, quindi, raddoppia in vista del gran finale di stagione previsto per venerd’ 13 settembre. Per chi non potesse vedere la soap in diretta dalle 14.45 alle 16,30 circa su Canale 5, Mediaset offre la possibilità di rivedere le puntate intere in streaming su Mediaset Play.

Hakan tenta di uccidere Nazli

Nazli, insospettita dai modi di fare di Pelin, ha scoperta dell’accordo tra la donna e Hakan, quindi ne parla con Ferit, che la metterà con le spalle al muro e fuori dalla società. Gli spoiler dell’episodio 77 di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” svelano che l’architetto e la Piran faranno pace grazie al piccolo Bulut.

Nel frattempo Asuman, salvata dal Deniz poco prima di compiere un gesto estremo, decide di vuotare il sacco e dire tutta la verità all’Aslan, che la rassicura, dicendole che risolverà tutto senza che lei possa avere delle ripercussioni. La sorella di Nazli ora è pronta anche per raccontare i fatti al suo amico musicista.

Nel corso del secondo episodio che sarà trasmesso giovedì 12 settembre, sia l’architetto che il fratello di Demet si renderanno conto che dietro alla morte dei genitori di Bulut c’è Hakan Onder. Il perfido imprenditore in un momento di ira, va a casa Aslan con il preciso intento di mettere fine alla vita della Piran. Ci riuscirà?

Grazie al tempestivo intervento di Ferit, Nazli riesce a sottrarsi alla furia di Onder, quindi a mettersi in salvo. Durante il litigio tra Ferit e Hakan succederanno delle cose imprevedibili ed imperdibili. Ferit, nonostante qualche momento di incertezza, riesce a neutralizzare il marito di Demet, quindi vederlo finalmente andar via ammanettato dalla Polizia. Nonostante Demet sul finale abbia dimostrato qualche momento di lucidità e coscienza, la donna seguirà le sorti del marito e pagherà in prigione per le sue malefatte.