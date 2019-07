Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni dal 15 al 19 luglio: Nazli e Ferit ai ferri corti

La serie tv turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, conosciuta in Turchia con il titolo “Dolunay”, ci riserverà nuovi colpi di scena ed eventi inaspettati, che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Le anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 luglio svelano che Nazli e Ferit vivranno dei momenti di forti incomprensioni.

Nonostante il crescente sentimento che Nazli prova per Ferit, la cuoca decide di allontanarsi dall’architetto, così gli comunica la sua voltontà di licenziarsi, ma una costosissima clausa del contratto di lavoro firmato le impedirà di affrancarsi dall’architeto e dal suo lavoro presso la villa, così Nazli dovrà continuare a lavorare per l’Aslan ancora per molto.

Nazli si licenzia, Hakan scopre l’aborto di Demet

Nel frattempo Deniz non riesce più a nascondere i suoi sentimenti, così decide di parlare con Nazli e raccontarle tutto. A casa degli zii di Bulut si vivrà un’altro dramma, perché Demet scoprirà di aspettare un bambino, ma la donna non desidera diventare madre, quindi decide di tenere all’oscuro il marito.

Demet prenderà appuntamento in una clinica privata per abortire, perché non desidera rimanere intrappolata in una vita con Hakan, per cui sembra aver sempre maggiore disprezzo. Nelle puntate dal 15 al 19 luglio – in onda alle 14,45 su Canale 5 – Hakan scoprirà anche dell’aborto di Demet; la notizia gli sarà data da Asuman, che gli farà recapitare un pacco.

I patti tra Auman e Demet non saranno dunque rispettati; infatti le due avevano raggiunto l’accordo affinché la zia di Bulut non divulgasse le foto che incastrano Nazli, e quest’ultima non avrebbe mostrato le prove dell’aborto di Demet. Gli spoiler di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” rivelano inoltre che Engin e Fatos si metteranno insieme. I due quindi inizieranno a costruire un futuro insieme, proprio come quello che vorrebbe Demet con Ferit, ecco perché la donna cercherà in tutti i modi di riconquistare l’architetto, anche se ormai il cuore dell’uomo batte per Nazli.