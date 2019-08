Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni 30 agosto: Nazli trova la foto di Pelin e Ferit

La soap opera turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore torna venerdì 30 agosto 2019 con un nuovo appuntamento dalle 14,45 alle 15,40 circa su Canale 5, durante il quale i telespettatori potranno conoscere il sequel della narrazione che vede ancora una volta protagonisti la cuoca Nazli Piran e l’affascinante architetto Ferit Aslan.

Per chi non avesse la possibilità di seguire la soap opera nell’apposita fascia orario di messa in onda, potrà rivedere le puntate intere di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore in streaming collegandosi a Mediaset Play, dove si possono trovare anche dei brevi filmati riguardanti i momenti salienti della prima stagione della serie tv che sta catalizzando l’attenzione del pubblico televisivo italiano.

Nazli ritrova la foto di Pelin e Ferit

Sono tante le cose accadute ai protagonisti di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore nel corso dell’ultima settimana, infatti mentre Nazli cerca di capire le intenzioni di Pelin – che ha scoperto essere l’ex fidanzata di Ferit -, Hakan escogita nuovi piani per trarre in inganno l’architetto, quindi tentare la scalata della Pusula Holding.

Pur di avere delle prove contro il marito, Demet registra una confessione di Onder, durante la quale Hakan ammette le sue malefatte e le sue colpe. La tensione tra Ferit e Nazli aumenta sempre più a causa della gelosia che la cuoca prova nei confronti della nuova arrivata, Pelin Turan, l’ex fidanzata di Ferit, con cui il giovane architetto doveva sposarsi molti anni prima.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 30 agosto rivelano che Nazli nutre delle perplessità su Pelin, dunque le chiederà di incontrarsi. La ragazza, approfittando di un’assenza momentanea di Nazli, metterà una vecchia foto di lei e Ferit in un libro dell’architetto. Nazli trova la foto ignara del fatto che è stata messa appositamente da Pelin.

La cuoca penserà subito che Ferit è ancora innamorato di Pelin, dunque tra i due coniugi le cose volgeranno per il peggio. Nel frattempo Nazli e Manami dovranno confrontarsi con il reportage gastronomico al ristorante, un evento importante che richiede la presenza di Ferit. L’architetto arriverà però in ritardo all’incontro perché impegnato con Pelin.

Mentre il locale è invaso da un gruppo di signore di mezza età, Demet pianifica la sua vendetta nei confronti del marito, che nel frattempo riesce ad ottenere la complicità della Turan.