Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni 18 luglio: Deniz contro Aslan per amore di Nazli

La soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” continua a tenere banco e a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo che si è ormai appassionato alle vicende sentimentali dei due protagonisti principali, Ferit e Nazli, così come quelle del piccolo Bulut, orfano di entrambi i genitori, deceduti in un tragico incidente stradale.

Nel corso del nuovo appuntamento di giovedì 18 luglio 2019, i fan del programma vedranno la Piran sempre più consumata dai sensi di colpa a causa del coinvolgimento della sorella nella causa legale per l’affidamento di Bulut. L’aspirante cuoco cercherà in tutti i modi di licenziarsi da villa Aslan, ma non ci riuscirà perché il giovane architetto le opporrà una clausa di 100mila lire turche la che cuoca dovrebbe pagargli, quindi la costringerà a lavorare per lui.

Deniz contro Ferit per amore di Nazli

La narrazione di “Bitter Sweet- Ingredienti d’amore” – in onda dal lunedì al venerdì alle 14,45 subito dopo “Una Vita” su Canale 5 – prosegue quindi con l’inaspettata proposta di Deniz che si meterà a disposizione per anticipare la somma prevista dalla penale, ma la cuoca non se la sente di impegnarsi finanziariamente, preferendo quindi lavorare ancora per Aslan.

Nel frattempo Deniz giocherà un brutto tiro all’amico Ferit; il musicista, infatti, durante una riunione voterà contro Aslan in favore di Demet, mettendola così a capo per le pubbliche relazioni dell’impresa. Fatos ed Engin si chiariranno, svelando i loro sentimenti. Nazli rsarà sempre più indecisa se accettare o meno la proposta di Manami.

La ragazza infatti le ha proposto di aprire un ristorante insieme, ma la cuoca dovrà presto rinunciare al suo sogno, perchè costretta a lavorare a casa dell’architetto a causa di una penale firmata, che la obbliga ad un risarcimento di 100mila lire turche in caso di dimissioni anticipate. Deniz cercherà in tutti i modi di aiutare la Piran, mettendosi contro Ferit.