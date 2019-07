Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni 10 luglio: Ferit sempre più geloso di Nazli

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 10 luglio della soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” svelano che Ferit si ingelosirà a causa della vicinanza tra Nazli e Deniz, mentre Demet cercherà di estorcere nuove informazioni da Asuman sulla sorella, sospettando che tra la cuoca ed il suo capo ci sia una relazione.

La narrazione di “Bitter Sweet” continua a tenere incollati al televisore milioni di telespettatori, che se da un lato sono intenerit dalla vicenda del piccolo Bulut, dall’altro tifano per Nazli e Ferit, che nonostante la reciproca attrazione, continuano a soffocare i loro sentimenti, preferendo quindi litigare piuttosto che dichiararsi una volta e per tutte.

Ferit sempre più geloso di Nazli

La storytelling della puntata di mercoledì 8 luglio 2019 è incentrata ancora una volta su Ferit e la gelosia che prova nei confronti di Deniz. Nel frattempo Engin si renderà conto del fatto che Ferit non sta bene a causa del sentimento, sempre più intenso, che prova per la cuoca, così acquisterà per lui due biglietti per il teatro.

L’architetto non sembra voler accettare il regalo, rifiutando con fermezza: Engin, allora, chiederà a Fatos di andare a teatro con lui, ma rifiuterà. Ferit, sembra ripensarci, poiché lvuole proporre a Nazli di uscire insieme, quindi andare a teatro rappresenta l’occasione giusta per passare del tempo con la ragazza.

Ferit non riuscirà a proporre l’uscita a Nazli, perché quest’ultima è già in compagnia di Deniz, quindi l’archietto andrà su tutte le furie. I biglietti non servono più, così l’architetto deciderà di regalarli a Tarik. Nel frattempo la perfida e diabolica Demet andrà da Asuman, per carpire delle informazioni su Nazli e Ferit.

La zia di Bulut infatti chiederà alla stagista se la cuoca ed il suo capo hanno una relazione, ma la ragazza negherà tutto. Le puntate di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” sono trasmesse dal lunedì al venerdì alle 14,45 su Canale 5, mentre in streaming su Mediaset Play.