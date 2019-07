Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni 1° agosto: Ferit e Nazli fanno pace grazie a Manami?

“Bitter Sweet – Intredienti d’amore” continua ad appassionare il pubblico televisivo italiano, che sempre più numerose segue le vicende dei protagonisti della serie tv turca, Ferit e Nazli, che nella puntata di giovedì 1° agosto potrebbero vivere un momento di riavvicinamento e di doveroso chiarimento, grazie all’amica Manami.

Nazli e Asuman, decise a gettarsi alle spalle tutti i problemi vissuti ad Istanbul negli ultimi tempi, decidono di prendere il pullman per fa ritorno a casa; Deniz ha cercato in tutti modi di far ritornare sui propri passi la cuoca e la sorella, ma invano, quindi il musicista decide di avere un confronto con l’architetto.

Manami escogita un piano per far riconciliare Ferit e Nazli

Il faccia a faccia ha sortito l’effetto di far cambiare idea Ferit sulla vendita del ristorante; quindi ha partecipato la sua decisione a Manami, la socia ed amica di Nazli. L’insegnante di giapponese quindi ha chiamato subito la Piran per comunicarle la bella notizia, dicendole di non lasciare la città.

Sono tanti i colpi di scena che accadranno nell’appuntamento di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” – in onda giovedì 1° agosto alle 14,45 su Canale 5, infatti mentre i rapporti tra l’architetto e la cuoca saranno sempre molto tesi, Manami escogiterà un piano per far riavvicinare i due soci.

Un’impresa che appare a tutti impossibile, visto che i due sono davvero ai ferri corti a causa del colpo basso che Asuman ha riservato ad Aslan, riguardante l’affidamento di Bulut. L’insegnante di giapponese, infatti, organizzerà una riunione di lavoro con degli fantomatici clienti giapponesi, al fine di far incontrare Ferit e Nazli.

Il piano di Manami risulterà ben presto un vero fallimento. Nel frattempo Ferit prenderà la decisione di spostare l’auto di Demir e Zeynep dal parcheggio della società, e nel fare questa operazione un addetto troverà un indizio molto importante e determinante per il sequel della narrazione. Ferit scoprirà quindi che i freni dell’autovettura sono stati sabotati, quindi i sospetti ricadranno immediatamente contro il perfido Hakan, marito di Demet.