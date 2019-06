Bitter Sweet: grande successo per la nuova soap di Canale 5

Lunedì scorso ha fatto il suo debutto su Canale 5 “Bitter Sweet“, la nuova soap turca che occuperà per tutta l’estate la fascia oraria lasciata vuota da “Uomini e Donne“, che ovviamente tornerà regolarmente in onda a partire dal prossimo settembre.

Bitter Sweet per molti versi segue la scia di “Cherry Season” altra soap turca andata in onda nella stessa fascia oraria per le scorse due estati: la protagonista femminile, Özge Gürel, è la stessa, la trama abbastanza simile (la classica ragazza che si innamora di un ricchissimo e bellissimo ragazzo), l’ambientazione idem. Per questi motivi era abbastanza semplice scommettere sul successo della serie. Canale 5 è ormai da parecchi anni riuscita a fidelizzare il pubblico in quella fascia oraria, proponendo sempre gli stessi programmi e regalando anche nei mesi estivi delle storie inedite senza cedere in maniera eccessiva all’utilizzo di repliche di fiction già andate in onda.

La prima puntata, in onda lunedì 10 giugno, ha conquistato 2.336.000 spettatori con il 18.7% e, malgrado un lieve calo di spettatori nelle puntate successive, lo share è rimasto stabile sulla scia del 18% per tutta la settimana.

Altro punto a favore per la nuova soap è che il numero delle puntate (molto inferiore rispetto a quello di Cherry Season) permetterà a Canale 5 di trasmetterla per intero durante tutta l’estate (con un pausa soltanto durante la settimana del ferragosto), evitando così al pubblico il trauma di una lunga interruzione (cosa accaduta a Cherry Season che fu interrotta a settembre 2017 per tornare in onda nell’estate 2018).

Vedremo come andranno le cose nelle prossime settimane, se gli ascolti cresceranno o rimarranno stabilizzati su questi livelli (e anche se così fosse sarebbe già un gran risultato). Le premesse per appassionare il pubblico e vederlo crescere puntata dopo puntata ci sono tutte.