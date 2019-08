Bitter Sweet, anticipazioni turche: Tarik si dichiara a Fatos, ma lei lo rifiuta

Le anticipazioni provenienti dalle puntate turche di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ci rivelano che molto presto il timido Tarik troverà il coraggio di dichiarare i suoi veri sentimenti a Fatos, ma la reazione della ragazza non sarà quella da lui sperata. Per vedere tutto questo dovremo attendere il ritorno della soap turca a partire da lunedì 19 agosto, dopo lo stop di una settimana voluto da Mediaset per Ferragosto. Ma adesso scopriamo come si arriverà a tutto questo.

Tutto ha inizio nel corso della festa che Nazli ha organizzato per il compleanno di suo marito Ferit. All’evento sono presenti oltre agli amici della coppia anche l’ex fidanzata dell’Aslan, Pelin Turan, e un suo amico stilista. Saputo da Engin gli studi svolti da Fatos, lo stilista chiede alla ragazza di portagli i disegni di alcuni abiti realizzati da lei. Purtroppo, Fatos non ha alcun disegno pronto da presentare allo stilista al colloquio, la mattina successiva. L’amica di Nazli chiede perciò a Manami e Tarik di farle compagnia per impedirle di addormentarsi, mentre lei sfrutterà tutta la notte per terminare le bozze.

Anticipazioni Bitter Sweet: Fatos rifiuta Tarik, Manami interessata all’autista

Dato che Tarik si offrirà di accompagnare Fatos al colloquio con l’amico di Ferit, avrà la possibilità di restare solo con lei e fraintendo alcune sue parole le dirà di essersi innamorato di lei. A quel punto, la bionda amica di Nazli sarà presa da un attacco di panico visto che aveva pensato al giovane sempre e solo come un amico. Fatos, inoltre, segnerà sul nascere ogni speranza del povero Tarik, negando che possa esserci mai qualcosa tra di loro al di là di una semplice amicizia. La dichiarazione d’amore di Tarik a Fatos non andrà perciò nel migliore dei modi.

Avendo capito che Fatos sta cercando di prendere le distanze da lui, Tarik le dirà che possono benissimo continuare a restare amici e le consiglierà di dimenticare ciò che le ha detto il giorno prima. Da parte sua, Fatos proverà a convincere Manami a rinunciare a corteggiare l’autista, dato che ormai ha scoperto che questo non ha occhi che per lei.

Ovviamente il suo tentativo andrà a vuoto e da quel momento avverranno una serie di equivoci che, oltre ad intrattenere noi spettatori, porteranno Fatos verso una nuova consapevolezza. Quale sarà mai? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore.