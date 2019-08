Bitter Sweet, anticipazioni turche: Nazli viene ricattata da Hakan

Le anticipazioni provenienti dalle puntate turche di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ci rivelano che molto presto il cattivone della soap, Hakan, attenterà al matrimonio di Nazli e Ferit, arrivando a ricattare la cuoca affinché lasci il marito. Tutto questo avverrà dopo che Asuman sarà caduta in una trappola del marito di Demet. Ma adesso scopriamo in dettaglio come si realizzerà tutto questo.

Avendo utilizzato riservato a pagare le tasse universitarie per dedicarsi alla bella vita, Asuman avrà presto bisogno di un lavoro per fronte al suo debito con l’università. Un’opportunità in tal senso gli sarà offerta da uno sconosciuto di nome Muzaffer che si dirà pronto ad assumerla come cameriera nel suo locale. Quando la sorella di Nazli si recherà a casa dell’uomo per un colloquio, scoprirà che le sue intenzioni sono in realtà ben altre: egli molesterà infatti Asuman, arrivando quasi sul punto di abusare di lei.

Anticipazioni Bitter Sweet: Hakan vuole che Nazli divorzi da Ferit

Fortunatamente, la giovane sarà tratta in salvo da Deniz, che fin dal principio aveva dubitato della buona fede di Muzaffer. Purtroppo per l’ingenua di sorella di Nazli la faccenda non si concluderà qua: qualche giorno dopo, Muzaffer contatterà Asuman, affermando di avere delle foto e dei filmati compromettenti di lei nuda e le chiederà di recarsi di nuovo da lei.

Consapevole di essersi cambiata a casa sua, Asuman capirà che Muzaffer potrebbe dire la verità e non potrà far altro che accettare la sua richiesta. Tra i due scoppierà poi una discussione violentissima che culminerà con Asuman che sparerà un colpo di pistola all’indirizzo di Muzaffer. La sorella di Nazli fuggirà poi dalla casa dell’uomo senza accertarsi se sia vivo o morto. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Muzaffer è in realtà un uomo di Hakan, felicissimo per la sua riuscita del suo piano. Il cattivone della soap, infatti, grazie a tutto questo entrerà in un possesso di un filmato in cui si vede chiaramente Asuman sparare contro Muzaffer. Scopriremo poi che la pistola era caricata a salve.

Forte di questa prova, Hakan si recherà al ristorante di Nazli e le mostrerà il filmato. La giovane cuoca sarà presa dalla disperazione per quest’ennesima imprudenza commessa da sua sorella e capirà immediatamente che Hakan vuole ricattarla. Infatti, per non far finire dritta Asuman in carcere per tentato omicidio, Hakan pretenderà da Nazli la fine del suo matrimonio con Ferit. In questo modo, lui potrà riottenere l’affidamento di Bulut e le azioni della Pusula Holding intestate al bambino. Cosa farà ora Nazli? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore.