Bitter Sweet, anticipazioni turche: Nazli lascia casa di Ferit

Le prossime puntate della popolare soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” saranno ricche di avvenimenti e clamorosi colpi di scena, sopratutto tra i due protagonisti assoluti della serie televisiva, Nazli e Ferit, il cui rapporto vivrà una profonda frattura a causa dei perfidi piani di Hakan Onder.

Il marito di Demet entrerà in possesso di un filmato che ritrae Asuman mentre spara a Muzzafer, quindi utilizzerà quelle immagini per ricattare la sorella della Piran, Nazli. L’imprenditore, dopo aver fatto vedere il video alla cuoca, metterà la Piran alle strette, intimandole di cessare il matrimonio con l’Aslan, altrimenti avrebbe detto tutto alla polizia.

Ferit propone a Nazli di risposarlo, ma la cuoca rifiuta

Il piano di Hakan è quello di riottenere quanto prima l’affidamento di Bulut, non certo perché voglia realmente bene al bambino, piuttosto per riottenere la gestione delle quote della Pusula Honding di proprietà del piccolo. Prima di prendere una decisione Nazli si consulta con un legale, che gli dirà che la sorella rischia fino a 15 anni di carcere.

Non sembrano dunque ci siano altre vie per la Piran se non quella di piegarsi al volere di Hakan, chiudere con Ferit e occuparsi della sorella che nel frattempo ha tentato il suicidio. Dopo aver fatto l’amore con Nazli, Ferit vuole chiedere alla cuoca di risposarlo, donandole un anello molto importante e prezioso.

Purtroppo le cose si mettono molto male, infatti nonostante la bella serata romantica organizzata da Ferit e l’imperdibile proposta, Nazli rifiuterà la proposta dell’architetto. Ferit sente che dietro alla risposta di Nazli c’è qualcosaltro, ma Nazli si cela dietro ad un religioso silenzio. Nazli lascia casa di Ferit per andare da Fatos.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14,36 sino alle 15,34 circa su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Play.