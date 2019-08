Bitter Sweet, anticipazioni turche: Nazli e Ferit fanno l’amore per la prima volta

Le anticipazioni provenienti dalle puntate turche di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ci rivelano che molto presto Nazli e Ferit faranno l’amore per la prima volta! A portare all’epilogo che tutti noi stiamo aspettando con trepidazione sarà l’arrivo nelle trame della soap di Pelin, l’ex fidanzata dell’Aslan, chiamata da Hakan allo scopo di rovinare il matrimonio dei nostri due protagonisti. Vedremo però che il legame di Nazli e Ferit ne uscirà rafforzato e i due finiranno per lasciarsi andare alla passione. Ma adesso scopriamo come si arriverà a tutto questo.

Deciso a far naufragare il matrimonio di Ferit e Nazli per ottenere di nuovo la custodia di Bulut, Hakan ordinerà a Pelin di intromettersi nella vita della dei due sposini. L’equilibrio della coppia rischierà così di essere spezzato dall’arrivo dell’ex fidanzata di Ferit, la quale riuscirà ad insinuare in Nazli il dubbio che il marito la tradisca.

Anticipazioni Bitter Sweet: Nalzi lascia Ferit a causa di Pelin, ma poi…

Sentendosi in colpa perché la sua ex ha dovuto abortire mentre aspettava un figlio da lui, Ferit assumerà Pelin nella sua azienda. Il destino vorrà in seguito che l’imprenditore si intrattenga più del dovuto in azienda con Pelin, saltando un incontro importante con la moglie. Stanca delle sue continue mancanze e scoperto che Ferit ha assunto la rivale in azienda, Nazli si sentirà tradita da lui e deciderà di andar via di casa.

Rientrato a casa, Ferit troverà quindi al posto di Nazli dei bigliettini con cui la moglie lo informerà della sua decisione di lasciarlo. Temendo di averla perduta per sempre, il giovane si metterà immediatamente a cercarla. Grazie alla signora Ikbal, scoprirà che Nazli si trova a casa di suo zio per aiutarlo nella raccolta delle olive.

Neanche a dirlo, il bel Ferit si farà trovare nell’uliveto e contribuirà alla raccolta. Grazie al lavoro, le tensioni accumulate svaniranno. Sul finire della giornata, i due sposini si metteranno a fare una passeggiata per i boschi con l’intento di raccogliere dei funghi, ma si perderanno e saranno costretti a passare la notte in una casa abbandonata. Sarà qui che Nazli e Ferit si prometteranno amore eterno, finendo per lasciarsi travolgere dalla passione. Ricordiamo che Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa.