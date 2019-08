Bitter Sweet, anticipazioni turche: Leman è stata l’amante del padre di Hakan

Le anticipazioni provenienti dalle puntate turche di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ci rivelano che molto presto sarà fatta luce sul vero motivo per cui Hakan odia così tanto Ferit. La verità che ne verrà fuori sarà scottante e rischierà di sconvolgere l’intera storyline della soap. Tutto avrà inizio quando la madre di Ferit, Leman, messa in allarme da Deniz e Pelin, inizierà ad interessarsi allo “strano” matrimonio del figlio con Nazli. Leman deciderà di vivere a casa dei due novelli sposi e per giustificare la sua decisione dirà di volersi occupare di suo nipote Bulut.

Contemporaneamente a questo, Hakan porterà avanti il suo piano per costringere Nazli a divorziare da Ferit, in modo da riottenere la custodia di Bulut: l’Onder mostrerà alla cuoca un video in cui si vede chiaramente Asuman sparare contro Muzaffer, uno dei suoi uomini, e pretenderà da Nazli la fine del suo matrimonio con l’Aslan per non far finire sua sorella in carcere per tentato omicidio. Inizialmente Nazli tenterà di sottrarsi al ricatto, ma dopo che Asuman avrà cercato per il senso di colpa di togliersi la vita, sarà costretta a lasciare Ferit senza dargli alcuna spiegazione.

Anticipazioni Bitter Sweet: il padre di Ferit ha ucciso quello di Hakan

Ed è qui che entra in scena Leman. Non appena gli presenterà l’occasione di parlare a quattr’occhi con la madre di Ferit, Hakan le consiglierà di non intromettersi nei suoi piani, se non vorrà che l’Aslan venga a conoscenza di uno sconvolgente segreto riguardante il padre. In un dialogo tra Demet e Hakan scopriremo poi che l’Onder ha perso i genitori da piccolo e che per questo ha passato gran parte della sua giovinezza in orfanotrofio.

Apparirà subito evidente ai telespettatori che le due cose sono collegate, quando in uno dei suoi numerosi confronti con Leman, Hakan le ricorderà di essere stata l’amante del suo adorato padre. Ma non finirà qui, Hakan proseguirà rammentando a Leman di quando il padre, rimasto già vedovo, ebbe una relazione con lei, mentre lavorava come cameriere nella fattoria della sorella.

Poi, dato che la donna, dopo il divorzio di Ferit e Nazli, vorrà ottenere la custodia del nipote le chiederà di farsi da parte se non vuole che Ferit sappia che il suo stimato padre si è macchiato le mani di sangue: come avrete adesso capito, il padre di Ferit ha ucciso in un raptus di gelosa il papa di Hakan. Cosa deciderà di fare ora Leman? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore.