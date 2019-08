Bitter Sweet, anticipazioni turche: Hakan costringe Demet ad uccidere Tahir e poi la ricatta

Le anticipazioni provenienti dalle puntate turche di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ci rivelano che gli scontri tra Hakan e Demet sono destinati ad aumentare, dopo che la donna avrà scoperto che il marito è l’assassino di suo fratello Demir. Preoccupato che la moglie possa finire per denunciarlo, l’Onder ordirà infatti un perfido inganno contro di lei allo scopo di tenerla per sempre legata a lui. Ma adesso ecco che cosa farà il malvagio marito di Demet.

Dopo aver ammesso a Demet di essere lui dietro al sabotaggio dell’auto in cui hanno perso la vita Demir e Zeynep, il perfido Hakan non si farà più alcuno scrupolo. Infatti, non solo l’Onder obbligherà la moglie a rimanere al suo fianco per non rivelare a Ferit che è stata lei a cercare di uccidere Nazli, rinchiudendola in una cella frigorifera, ma per impedire che lei possa denunciarlo nuovamente alla polizia, escogiterà un piano per incastrarla definitivamente.

Anticipazioni Bitter Sweet: Hakan fa uccidere Tahir a Demet con l’inganno

Con uno stratagemma, Hakan metterà così Demet in condizione di commettere un efferato delitto allo scopo di conquistarsi la sua lealtà. In particolare, farà in modo che questa si sporchi le mani di sangue, facendole uccidere Tahir, un investigatore amico di Ferit che l’Onder ha assunto da poco come meccanico per occuparsi delle sue vetture.

Scoperto che Tahir non è nient’altri che una spia di Ferit, che l’imprenditore ha assunto per indagare sulla morte di Demir e Zeynep, Hakan deciderà di farlo fuori, ma ad ucciderlo dovrà essere Demet. Infatti, dopo aver condotto la moglie in un bosco, l’Onder la obbligherà a fare del tiro a bersaglio contro la porta di un capanno. Purtroppo per Demet, dietro la porta si troverà legato Tahir che per questo finirà per perdere la vita sotto i colpi sparati dalla sua pistola della donna. Solo dopo, la sorella di Deniz scoprirà sconvolta di aver assassinato un uomo.

Hakan ordina poi al suo tirapiedi Bekir di custodire in un posto sicuro la pistola con la quale la moglie ha sparato a Tahir. Per di più, sono state anche scattate delle foto che incastrano la Kaya come l’assassina dell’investigatore. Mentre Demet si sta recando in compagnia di Nazli, Ferit e Asuman da suo fratello Deniz per raccontargli che è stato Hakan ad uccidere i genitori di Bulut, la donna riceve una telefonata dal marito che la ricatta non solo per aver tentato di uccidere Nazli ma anche per l’omicidio di Tahir. Cosa farà ora Demet? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore.