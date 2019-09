Bitter Sweet, anticipazioni turche: Ferit fa a Nazli delle clamorose rivelazioni

Ultime puntate della prima stagione della popolare soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, che si concluderà il 13 settembre con un doppio appuntamento su Canale 5, assicurando nuovi emozionanti colpi di scena ma anche tanti momenti inaspettati, tra cui l’happy ending tra Nazli e Ferit.

Le anticipazioni delle puntate turche della serie tv che sta spopolando in Italia, rivelano che in un momento di grandi confidenze ed intimità, Ferit si aprirà del tutto con Nazli, raccontando così alla sua amata dei fatti molto importanti e delicati che riguardano il suo passato, non sempre felice e sereno, come si può immaginare.

Il segreto di Ferit

La madre di Ferit, dopo le parole di Deniz e della Turan circa il finto matrimonio del figlio con la cuoca, deciderà di trasferirsi a casa dell’architetto per tenere d’ochio la nuora ed il figlio. Ferit è stato per lungo tempo lontano dalla madre, quindi questa improvvisa decisione della Leman sorprende non poco Ferit.

Nazli chiede al marito il motivo dell’allontanamento dalla madre, così Ferit le dirà inizialmente di avere delle difficoltà a parlarne, per poi sciogliersi davanti alla dolce e garbata insistenza della moglie, quindi dirà una verità nascosta per anni. L’architetto, dunque, per la prima volta parla del suo passato, svelando fatti che giustificano quindi il grande risentimento avuto per la madre.

L’architetto rivela quindi alla chef che quando era molto piccolo, circa dieci anni, ha ascoltato casualmente una conversazione telefonica di sua madre, scoprendo che dall’altra parte della cornetta non c’era suo padre ma un altro uomo. Leman quindi aveva un amante e Ferit lo sapeva. La situazione aveva sconvolto Ferit all’epoca, tanto che la madre aveva tentato di spiegare al figlio la sua posizione e motivazione, ma da allora il loro rapporto si era rotto.

Altro nodo cruciale per Ferit è stato quello di non sapere come comportarsi con il padre, cioè illuderlo che tutto andasse bene, oppure aprirgli glio occhi e raccontare come stavano le cose realmente. Nazli ascolta con partecipazione e commozione il racconto di Ferit, ammettendo che il segreto che quel ragazzino di 10 anni ha portato dentro di se per tutto questo tempo era un segreto troppo grande.

Dopo la morte del padre, Ferit decise di troncare i rapporti con la madre, quindi la rabbia stratificata in tutti questi anni gli ha impedito un riavvicimanto. Chissà se Nazli riuscirà a far pace ai due.