Bitter Sweet, anticipazioni turche: Fatos confessa a Nazli di amare Tarik

La narrazione futura della serie televisiva turca che sta spopolando in Italia “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” si concentrerà, oltre che sulle vicende di Nazli e Ferit, anche su quelle di un’altra coppia nascente, cioè quella di Fatos e Tarik, che ingenuamente proprio nelle ultime puntatate ha confessato il suo amore per la ragazza.

Fatos, come sappiamo, presa alla sprovvista dalla dichiarazione dell’amico, ha preferito allontanare l’autista, che avendo capito di non essere corrisposto, ha rassicurato Fatos circa il loro rapporto, una bella e solida amicizia. Ma Fatos non ha fatto i conti con il fatto che Manami ha preso una cotta per Tarik, quindi i due cominciano a frequentarsi.

Fatos svela a Nazli di essere innamorata di Tarik

Gli spoiler delle puntate turche della soap opera “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” segnalano che inizialmente Fatos spingerà l’autista della Posula Holding tra le braccia della socia della Piran. La ragazza però molto presto si renderà conto di provare della gelosia per Manami, quindi scoprirà i suoi veri sentimenti nei confronti di Tarik, fino a quel momento soffocati e nascosti.

Durante un’uscita a quattro in una Escape room, mentre Engin trova la complicità e l’aiuto di Manami per risolvere tutti gli indovinelli e i quesiti posti durante la serata, Fatos e Tarik saranno presi dal panico a causa della risoluzione dei vari enigmi e scherzi spaventosi, quindi alla fine della serata di quattro si guarderanno con luce diversa.

Fatos si lascerà andare a delle confessioni con Nazli, ammettendo di provare dei sentimenti per Tarik. La cuoca, felice per la notizia, la inviterà a parlare con Tarik, prima che sia troppo tardi. Mancano pochi episodi alla fine della prima stagione della soap, chissà se questo lieto fine tra i due arriverà in tempo oppure i telespettatori dovranno aspettare il sequel della narrazione per vedere i due insieme.