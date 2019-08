Bitter Sweet, anticipazioni turche: Fatos accetta di sposare Engin. Tarik furioso

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore che ci giungono dalla Turchia ci rivelano che Tarik avrà una reazione inaspettata quando apprenderà la notizia dell’imminente matrimonio tra Engin e Fatos. Ma adesso scopriamo in dettaglio che cosa avverrà tra i due.

Nonostante Fatos ed Engin abbiano deciso di fidanzarsi, vedremo col tempo che la bionda amica di Nazli si accorgerà di non provare gli stessi sentimenti del giovane. Infatti, Fatos nel corso della conoscenza si renderà conto di essere molto diversa da Engin e di pensare a lui più come un amico, anche se non troverà il coraggio di dirgli la verità.

Anticipazioni Bitter Sweet: Tarik si sente preso in giro da Fatos

Engin è sempre più entusiasta di Fatos e credendo di aver trovato la donna della sua vita, penserà che sia giunto il momento di convolare a nozze con lei. Intanto, Fatos confessa tutti i suoi i dubbi su Engin a Tarik, il quale è segretamente innamorato della stilista. Dopo Deniz, Nazli e Ferit ci troviamo quindi a che fare con un altro triangolo amoroso che ha invece per protagonisti: Engin, Fatos e Tarik. Come se non bastasse la situazione è resa ancora più complicata dal fatto che il socio di Ferit non sa niente che Tarik è innamorato della sua attuale fidanzata e che questa ha deciso di lasciarlo.

In seguito, Fatos vorrà approfittare di un invito a cena di Engin per dirgli che i suoi sentimenti non sono più quelli di una volta e che per questo ha deciso di rompere il fidanzamento. Questo, però, la sorprenderà chiedendole di sposarla dinanzi a tutti. A quel punto, non sapendo come fare, Fatos finirà per accettare la proposta di matrimonio di Engin.

Il peggio arriverà quando Fatos darà la notizia a Tarik, al quale aveva assicurato di non aver alcuna intenzione di sposare Engin. Tarik si sentirà preso in giro da Fatos e si arrabbierà a tal punto da salutarla in malo modo, lasciandola in asso davanti al ristorante di Nazli. Riuscirà la giovane a dire la verità a Engin e a riappacificarsi con Tarik? Le scopriremo nelle prossime anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore.