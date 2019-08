Bitter Sweet, anticipazioni turche: Deniz e Asuman passano la notte insieme

Le anticipazioni turche di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ci rivelano che molto presto il rapporto tra Asuman e Deniz si farà sempre più stretto ed il Kaya sarà costretto addirittura ad intervenire per salvare la sorella di Nazli da un tentativo di stupro. Questo spiacevole episodio finirà per rafforzare il legame tra i due giovani, tanto che i due passeranno la notte insieme! Ma ora scopriamo come si arriverà a tutto questo.

Dopo aver trascorso un periodo a casa di Deniz, Asuman deciderà di dar retta a sua sorella Nazli, e tornerà a vivere con Fatos. Al suo rientro, la giovane sarà costretta subito ad avere a che fare con un imprevisto: l’università si è accorta che non ha pagato le tasse ed ha deciso di cacciarla. Infatti, Asuman ha preferito impiegare il denaro per acquistare vestiti e fare la bella vita. Nonostante Asuman la preghi di non farlo, Fatos decide che è meglio raccontare a Nazli quello che sua sorella ha combinato. Quando lo viene sapere, la giovane cuoca andrà su tutte le furie ed obbligherà la sorella a lavorare nel suo locale finché non avrà saldato il debito con l’università.

Anticipazioni Bitter Sweet: Deniz sta per dirà la verità a Pelin, ma Asuman…

Venuto a conoscenza della cosa, Deniz si recherà all’università e pagherà le tasse di Asuman. Se da un lato la giovane sarà grata al musicista per ciò che ha fatto per lei, dall’altro Asuman dovrà vedersela con sua sorella Nazli che la rimprovererà per aver scelto ancora una volta la strada più facile. Addolorata per aver discusso con Nazli, Asuman deciderà quindi di rimboccarsi le maniche e di lavorare duramente per pagare da sola il suo debito. La giovane accetterà perciò la proposta lavorativa di uno sconosciuto di nome Muzaffer. Nonostante Deniz le consigli di lasciar perdere, la sorella di Nazli si recherà dall’uomo per iniziare il suo nuovo lavoro di cameriera, ma finirà per essere in pericolo.

Infatti, dopo averle teso una trappola ed averle astutamente sottratto il telefono, Muzaffer rinchiuderà Asuman a casa sua, esigendo che sia “carina” con lui. Ovviamente, la ragazza non vorrà sottostare ai suoi desideri, ma così facendo correrà un grave rischio, visto che Muzaffer sembrerà volere abusare di lei. Per fortuna, Deniz intuirà che Asuman si trova in pericolo ed interverrà per sottrarla alle grinfie di Muzaffer. Dopo lo scampato pericolo, Asuman si rifugerà a casa di Deniz, dove finirà per passare la notte nel letto del giovane!

La mattina seguente, l’ex di Ferit, Pelin si recherà a casa di Deniz e si accorgerà che questo ha dormito assieme ad Asuman. Come scopriremo Pelin è agli ordini di Hakan e si è rivolta a Deniz per ottenere da lui informazioni che possano aiutarla a far naufragare il matrimonio tra Nazli e Ferit. Mentre il Kaya è sul punto di rivelare a Pelin la verità sulle nozze dei due, Asuman interviene facendolo desistere. Basterà tutto questo? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore.