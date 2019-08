Bitter Sweet, anticipazioni turche: Demet scopre che è stato Hakan ad uccidere suo fratello Demir

Le anticipazioni turche di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ci rivelano che Demet apprenderà una dolorosa verità dal marito Hakan sulla morte di suo fratello Demir e della cognata Zeynep. Nelle puntate già andate in onda della soap abbiamo visto la signora Onder fare di tutto per ostacolare l’amore tra Ferit e Nazli, ma molto presto sarà chiamata a pagare un prezzo molto alto per le sue malefatte. Ma adesso scopriamo in che modo avverrà tutto questo.

Il matrimonio tra Ferit e Nazli porterà il risultato sperato. Durante la nuova udienza per decidere sull’affidamento di Bulut, l’avvocato dell’Aslan dirà al giudice che il bambino non si trova bene a casa degli Onder e chiederà che questo venga portato a casa di zio Ferit e zia Nazli. Intanto Deniz, dopo essersi rifiutato di scendere a patti con gli Onder, testimonierà a favore della Piran e del cognato, dicendo che loro sono gli unici a poter prendersi cura veramente del piccolo. La testimonianza del musicista si rivelerà decisiva per convincere il giudice a togliere Bulut ai perfidi Onder e ad affidarlo nelle amorevoli mani di Ferit e Nazli.

Anticipazioni Bitter Sweet: Hakan ricatta Demet

La perdita di Bulut sarà un duro colpo per Demet e Hakan che si troveranno così privati delle quote della Pusula Holding appartenenti al bambino e saranno cacciati dall’azienda. Intanto Demet, ascoltando di nascosto un dialogo tra Deniz e Ferit sulla manomissione dell’auto di Demir e Zeynep, apprenderà con orrore che dietro alla morte di suo fratello e della cognata c’è proprio la mano di suo marito Hakan. Sconvolta, la donna si recherà quindi ad affrontarlo.

Di fronte alle accuse della moglie, Hakan non si farà alcuno scrupolo e non solo ammetterà sadicamente a Demet di essere stato lui ad uccidere suo fratello, ma diventerà ancora più violento con lei. Inoltre, le urlerà contro, dicendole di averlo fatto perché lui è il solo che la ama veramente.

A quel punto, terrorizzata, Demet si metterà a fare le valigie per andar via, ma Hakan la raggiungerà e la minaccerà. L’Onder la ricatterà quindi dicendole che anche lei non è pulita, visto che ha cercato di uccidere Nazli, rinchiudendola in una cella frigorifera. La Kaya sarà perciò costretta a rimanere al fianco del diabolico marito per non essere denunciata, anche se da quel momento vivrà nel terrore. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore.